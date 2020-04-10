2020-04-10T17:08:34+03:00
Общество

Выплаты к 75-летию Победы: кто и сколько получит в Калининграде

Мы разобрались, какие денежные выплаты положены к юбилею окончания Великой Отечественной войны
Александр КАТЕРУША
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Ветераны получат значительные выплаты и юбилейные медали.Ветераны получат значительные выплаты и юбилейные медали.Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининградской области из-за угрозы распространения коронавируса отменены все массовые мероприятия, продлен режим самоизоляции. Под большим вопросом проведение военного парада, шествия «Бессмертного полка» и прочих акций, приуроченных к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Однако, все ветераны получат положенные денежные выплаты.

О том, кто может рассчитывать на «юбилейные выплаты» и какими они будут, «Комсомолке» рассказали в министерстве социальной политики Калининградской области.

Так, к Дню Победы из бюджета Калининградской области будет предоставлена единовременная выплата инвалидам и участникам Великой Отечественной войны (50 тысяч рублей), а также ежегодная денежная выплата ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам становления Калининградской области (2 тысяч рублей и 1 тысяч рублей соответственно).

Кроме того, 75 тысяч рублей или 50 тысяч рублей в зависимости от льготной категории получат из федерального бюджета калининградские ветераны согласно Указу Президента РФ от 07.02.2020 №100.

Речь идет о единовременной выплате инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», бывшим несовершеннолетним и совершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовам (вдовцам) умерших инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны.

А ЧТО С МЕДАЛЯМИ?

В Калининградской области ветеранам вручили большую часть юбилейных медалей, выпущенных к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«Министерством социальной политики Калининградской области получены 4400 комплектов юбилейных медалей. По состоянию на 01.04.2020 в Калининградской области проживает 4204 ветерана Великой Отечественной войны, из числа которых вручено 3 239 юбилейных медалей. Оставшееся количество медалей, порядка 1000 штук, осталось вручить ветеранам, в основном проживающим в городе Калининграде», - говорится в сообщении регионального министерства соцполитики.

Как отметили в минсоцполитики, в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, вызванной распространением коронавирусной инфекции, вручение юбилейных медалей лично ветеранам временно не производится.

«По заявлениям ветеранов вручение может производиться путем их передачи близким родственникам», - заключили в министерстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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