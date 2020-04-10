Продление нерабочей недели в Калининграде: каким еще предприятиям разрешили работать

В Калининградской области до 19 апреля продлили режим всеобщей самоизоляции. Это означает, что подавляющее число предприятий сферы услуг работать не будут, а граждане смогут выходить из дома только по специальным пропускам. Вместе с тем, чтобы экономика окончательно не "обнулилась", расширен перечень предприятий, которые смогут работать.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, такое право получают все предприятия обрабатывающей промышленности. Соответствующее решение было принято в пятницу, 10 апреля, региональным оперативным штабом по контролю за распространением коронавирусной инфекции. Оно вступает в силу с 11 апреля.

- Речь идет о широком перечне предприятий: и тех, кто раньше мог работать, например, производители пищевой продукции и напитков. Теперь к ним могут присоединиться предприятия по производству одежды, янтарщики, ювелиры и многие другие, - отметили в региональном министерстве экономического развития, промышленности и торговли. - В обновленный список также решено включить организации, обеспечивающие поддержку бизнеса, кадастровую службу, калининградскую Торгово-промышленную палату, ГКУ КО «Центр обеспечения организации и проведения торгов».

Кроме того, в новой редакции присутствуют организации, которые выполняют работы по строительству (реконструкции) объектов резидентов калининградской ОЭЗ, в индустриальных парках региона, объектов промышленности и АПК.

Все предприятия, где разрешена работа, обязаны обеспечивать режим биологической безопасности для своих сотрудников: проводить дезинфекцию, термометрию и целый ряд других санитарных и организационных процедур.

При этом губернатор Антон Алиханов обратил особое внимание на ограничения, которые действуют в отношении возраста и состояния здоровья сотрудников работающих организаций.

- Недопустимо привлекать к работе людей старше 65 лет и тех, у кого есть хронические заболевания вне зависимости от их возраста, - сказал глава области.