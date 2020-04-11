Коронавирус в Калининграде, последние новости на 11 апреля 2020: пощады не будет даже старикам

Коронавирус в Калининграде, сообщаем последние новости на 11 апреля 2020 года. Как и предполагалось, режим всеобщей изоляции продлили еще, как минимум, на неделю - до 19 апреля включительно. Ни заведения общепита, ни торговые центры, ни маникюрные салоны с барбершопами работать не будут. Мало того, во вторник или среду областное правительство утвердит форму специального пропуска, который будет обязан иметь каждый, кто выйдет или выедет из дома на работу. Нет пропуска - извините, штраф от 15 тысяч рублей и выше. Причем штрафовать будут и пенсионеров, которые решат вдруг подышать свежим воздухом. Иных способов победить пандемию коронавируса губернатор Антон Алиханов не видит.

- Коллеги, вы видите количество смертей, которое растет. Вы видите, что умирают, в том числе, и молодые люди. Вы видите, что в нашем регионе из 10 заболевших двое детей до 18 лет. Вы все это видите, - обратился Алиханов к журналистам. - Это люди, которых наши врачи выводят из тяжелых состояний. Мы можем относиться к этому безалаберно. Поручение управлению министерства внутренних дел – максимально ужесточить режим и штрафовать всех - дано. Особенно, как это ни странно прозвучит, стариков. И оно будет выполняться, - сказал губернатор на самом тревожном с момента начала эпидемии брифинге.

Но есть и хорошая новость. Новое постановление правительство расширило список предприятий, которым можно будет работать во время изоляции. В список попала практически вся обрабатывающая промышленность.

Напомним, что в настоящее время в Калининградской области зарегистрировано 62 случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа, один человек - 70-летний мужчина - скончался. Девять человек выздоровели и выписаны из стационара. В инфекционной больнице в настоящее время находятся около 100 человек.