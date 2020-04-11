Министр образования: Аттестация калининградских школьников пройдет раньше срока и по текущим оценкам

В субботу с раннего утра в родительских чатах распространяется видеообращение министра образования Калининградской области Светланы Трусеневой к школьникам, но в первую очередь, конечно, к их родителям. «Комсомолка» публикует текст этого обращения.

- Уважаемые родители школьников Калининградской области! Завершается первая невероятно трудная неделя дистанционного обучения. Я благодарю детей, родителей, руководителей образовательных организаций за понимание, принятие, поддержку нового формата обучения.

Мы привыкли жить по установленным правилам школьной жизни наших детей: занятиям в школе, домашним работам, внеклассному чтению, музыкальным и спортивным мероприятиям. У нас сформировались определенный уклад в отношениях семьи и школы, атмосфера взаимопонимания.

Но когда жизнь идет не по плану, нередко могут появляться слабые места. И в укреплении доверия, и в чувстве значимости, и в свободе деятельности, и в выстраивании отношений. И здесь, на мой взгляд, не нужно искать виноватых. Мы стали другими…

Поскольку санитарно-эпидемиологическая ситуация в регионе остается напряженной, обучение детей до 30 апреля будет осуществляться дистанционно. Мы не можем рисковать здоровьем ни детей, ни взрослых!

Сегодня со школами мы приняли ряд важных решений:

1. С текущей недели будем уменьшать нагрузку на детей, в том числе, и по домашним заданиям. Что приведет к уменьшению нагрузки на вас, дорогие родители.

2. По предметам, по которым пройдено большинство тем и освоено содержание, пройдет аттестация детей по текущим отметкам - четвертным и полугодовым, чтобы сосредоточить внимание на тех предметах, изучение которых еще не закончено.

3. Переориентируем все ресурсы на подготовку наши выпускников к экзаменам по выбранным предметам, которые по расписанию должны начаться в июне текущего года.

В министерстве образования продолжает работу «Горячая линия», обо всех принятых решениях мы будем вас оперативно информировать.

Хочу сказать, что мы находимся в конструктивном диалоге, стараемся незамедлительно отвечать на ваши вопросы, прислушиваться к вашим предложениям и ценим ваше мнение.

Надеюсь, нам и дальше удастся проявлять терпение и уважение друг к другу.

Будьте здоровы!

Видеообращение Светланы Трусеневой смотрите ЗДЕСЬ.

Список телефонов «Горячей линии» министерства образования Калининградской области по организации дистанционного обучения - ЗДЕСЬ.