Коронавирус в Калининграде, последние новости на 12 апреля 2020: какими будут спецпропуска

Коронавирус в Калининграде, сообщаем последние новости на 12 апреля 2020 года. Как сообщил в пятницу губернатор Антон Алиханов, со вторника или со среды перемещение по Калининграду станет возможным только при наличии специального пропуска. Какими будут эти документы, кто будет их выдавать, пока неясно, но можно предположить, что калининградские власти пойдут по пути Москвы.

В субботу стало известно, что в столице будет введен цифровой пропуск, и он будет необходим для поездок по городу на автомобиле и в общественном транспорте. Оформить его очень просто - через СМС или заполнив на соответствующем сайте простую анкету. Каждому человеку будет присвоен индивидуальный номер. От пропуска освобождены отдельные категории граждан: полицейские, военные, судьи, журналисты и некоторые другие. Возможно, в Калининграде будет что-то другое, ясность наступит уже в ближайшие дни.

Цифровой пропуск в Москве.Фото: ГУ МВД по Москве

Министр образования Калининградской области Светлана Трусенева тем временем выступила с заявлением, в котором обрисовала в общих чертах, как будет завершаться нынешний учебный год. По ее словам, дистанционное обучение продлится до 30 апреля, после чего по ряду предметов учебный год завершится, причем аттестация будет производиться по текущим оценкам. Особое внимание будет уделено подготовке выпускников к предстоящим экзаменам. Также Светлана Трусенева отметила, что нагрузка на детей, в том числе и по домашним заданиям, начиная со следующей недели, будет снижаться.

Напомним, что за прошедшие сутки в Калининградской области подтверждено три новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в регионе зафиксировано 65 случаев заражения. Как подчеркнули в оперативном штабе, по каждому случаю проводится эпидемиологическое расследование, устанавливается круг контактных по месту жительства, работы, все они передаются по медицинское наблюдение в условиях изоляции по месту жительства, проводится их обследование.