Новые случаи заражения коронавирусом в Калининграде на 13 апреля 2020: один человек привез заразу из Беларуси, двое контактировали с заболевшими

В понедельник, 13 апреля, в Калининградской области зарегистрировано четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией, что несколько меньше, чем днем ранее. При этом в России зафиксировано рекордное число заболевших - 2558 человек. Самые большие цифры приходятся на Москву (1355 случаев), Московскую область (495) и Санкт-Петербург (121).

Калининградская область, где подтверждено на данный момент 74 случая заболевания COVID-19 (16 человек выздоровели, один скончался), по абсолютным показателям находится на 26-м месте в России.

Что касается последних случаев заражения в нашем регионе, то, как сообщили в оперативном штабе, у одного пациента коронавирусная инфекция обнаружена при обследовании по случаю заболевания пневмонией. Второй человек привез заразу из Беларуси. В течение 10 дней он находился дома на самоизоляции, после чего получил положительный тест на коронавирус. Болезнь протекает у него практически бессимптомно. Наконец, еще два человека подхватили COVID-19 после контактов с ранее заболевшими калининградцами.

- По каждому случаю проведено эпидемиологическое расследование, установлен круг контактных по месту жительства, работы, все контактные переданы по медицинское наблюдение в условиях изоляции по месту жительства, проводится их обследование, - отметили в оперштабе.

Всего же на 13 апреля обследовано нарастающим итогом на COVID-19 7 812 человек, остаются под медицинским наблюдением 423 человека (на 67 человек больше, чем в воскресенье), в том числе 20 в специальном учреждении «Паруса надежды».