2020-04-13T14:29:47+03:00
Общество

Как в условиях самоизоляции работает Калининградская служба крови

Специалисты Калининградской областной станции переливания крови дистанционно ответили на вопросы «Комсомолки»
Надежда Ржевская
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На сегодня нехватки доноров нет, заявки лечебно-профилактических учреждений выполняютсяНа сегодня нехватки доноров нет, заявки лечебно-профилактических учреждений выполняютсяФото: Эдуард Молчанов
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В Калининградской области в 2019 году сдали кровь и ее компоненты 10 тысяч человек. Так как доноры сдавали кровь по несколько раз, получилось всего 22 000 крово-плазмодач, что позволило выполнить государственный заказ по заготовке донорской крови. Об этом «Комсомолке» сообщили в службе крови.

- Сейчас станция переливания крови Калининградской области работает как обычно, принимает доноров с 7:30 до 13:00, кроме субботы и воскресенья. На сегодня нехватки доноров нет, заявки лечебно-профилактических учреждений выполняются на все необходимые компоненты крови, - говорится в письменном ответе на запрос издания.

Мы также поинтересовались, используют ли калининградские медики, как в Москве, для лечения коронавируса плазму пациентов, переболевших новой инфекцией.

- Приказом департамента Москвы от 1 апреля 2020 года № 325 «О внедрении технологии использования свежезамороженной плазмы от доноров-реконвалесцентов COVID-19» разрешено применение указанной плазмы для больных в Москве. Это пока научные разработки. Указаний министерства здравоохранения РФ для использования плазмы от доноров, переболевших COVID-19, для лечения больных в регионах нет, - прокомментировали медики.

Добавим, на официальном сайте Калининградской областной станции переливания крови постоянно размещается «донорский светофор» с указанием групп крови, которые сегодня востребованы для удовлетворения потребностей медицинских учреждений области. По данным на 10 апреля, помощь доноров требуется по всем группам крови.

ИСТОЧНИК KP.RU

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