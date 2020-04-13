Как в условиях самоизоляции работает Калининградская служба крови

В Калининградской области в 2019 году сдали кровь и ее компоненты 10 тысяч человек. Так как доноры сдавали кровь по несколько раз, получилось всего 22 000 крово-плазмодач, что позволило выполнить государственный заказ по заготовке донорской крови. Об этом «Комсомолке» сообщили в службе крови.

- Сейчас станция переливания крови Калининградской области работает как обычно, принимает доноров с 7:30 до 13:00, кроме субботы и воскресенья. На сегодня нехватки доноров нет, заявки лечебно-профилактических учреждений выполняются на все необходимые компоненты крови, - говорится в письменном ответе на запрос издания.

Мы также поинтересовались, используют ли калининградские медики, как в Москве, для лечения коронавируса плазму пациентов, переболевших новой инфекцией.

- Приказом департамента Москвы от 1 апреля 2020 года № 325 «О внедрении технологии использования свежезамороженной плазмы от доноров-реконвалесцентов COVID-19» разрешено применение указанной плазмы для больных в Москве. Это пока научные разработки. Указаний министерства здравоохранения РФ для использования плазмы от доноров, переболевших COVID-19, для лечения больных в регионах нет, - прокомментировали медики.

Добавим, на официальном сайте Калининградской областной станции переливания крови постоянно размещается «донорский светофор» с указанием групп крови, которые сегодня востребованы для удовлетворения потребностей медицинских учреждений области. По данным на 10 апреля, помощь доноров требуется по всем группам крови.