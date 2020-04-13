2020-04-13T18:06:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Пасхальные службы в Калининграде в период коронавируса: как пройдут, кто может посещать, где освятить куличи

Мы разобрались, как в этом году в Калининграде будет отмечаться Пасха
Александр КАТЕРУША
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Освящение куличей на Пасху.Освящение куличей на Пасху.Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининграде верующие готовятся к празднованию Пасхи. В этом году торжества выпадают на воскресенье 19 апреля. А сейчас, в условиях пандемии коронавируса, главные вопросы – как пройдут пасхальные службы и где освятить куличи и яйца.

Разобраться «Комсомолке» помогла Серафима Ерохова, представитель информационного отдела Калининградской епархии.

НА СЛУЖБУ ПРИХОДИТЬ НЕ НАДО

Главная служба в Кафедральном соборе Христа Спасителя не отменена, она состоится в ночь с субботы 18 апреля на воскресение 19 апреля. Совершат праздничное пасхальное богослужение, включающее в себя крестный ход, пасхальную утреню и Божественную Литургию. Служить будет, как и положено, архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим.

Только вот – уникальный случай – священнослужители не ждут прихожан в храмах. Напротив, призывают не приходить и оставаться дома.

Накануне патриарх Московский и всея Руси Кирилл, а следом за ним и архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим призвали остаться дома на Пасху, проявив тем самым заботу и любовь к ближним.

- Если не будет принято решение о закрытии храма, никто людей выгонять, конечно, не станет. В храме прихожанам раздают средства индивидуальной защиты, антисептик для рук, обеспечивается и положенная дистанция друг от друга на 1,5 метра. Но большинство людей прислушиваются к Патриарху и Владыке и не приходят в храмы. Тем более речь о светлом празднике Пасхи, - говорит Серафима. - Да, священники обязаны служить на Пасху. Но прихожане остаются дома. К примеру, на службу по случаю Вербного воскресенья пришло 30-40 человек, тогда как в прошлом году было 1,5 тысячи. О массовом скоплении людей говорить не приходится. Мы думаем, что людей на Пасху не будет.

Итог – быть в храме на службе не запрещается, но это категорически не приветствуется.

Да и при большом желании добраться до храма будет проблематично. Предыдущие годы мэрия объявляла о продлении работы городского общественного транспорта. В этом году ночных автобусов не будет.

Наконец, в Калининградской области продолжает действовать режим самоизоляции – покидать квартиру можно в определенных прописанных случаях, а посещения храма в списке нет.

МОЛИТЬСЯ У ЭКРАНА

Это раньше Кафедральный собор на площади Победы транслировал только праздничные службы. Теперь же все богослужения попадают в интернет: на Youtube и в соцсети. Не станет исключением и прямая трансляция предстоящей пасхальной службы. В планах показать ее не только в интернете, но и в эфире местного телеканала.

- Транслирующая камера стоит там, где расположен хор. Вы словно присутствуете в храме, смотрите на все сверху. Людям будет комфортно молиться дома и не чувствовать себя обделенными, - говорят в епархии.

КУЛИЧИ ОСВЯЩАЕМ ДОМА

Освящение куличей и яиц – пожалуй, самая народная часть праздника. Но и тут не будет как обычно. В предыдущие годы пред храмами собирались люди, священники выходили на освящение каждый час.

На этот раз таких графиков нет. Церковь накануне Вербного воскресенья публиковала специальную инструкцию для домашнего освящения веточек вербы. Подходит она и для куличей. Нужно дома пропеть молитву, затем трижды окропить куличи святой водой со словами: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь».

И все же если вы решите подойти к храму и освятить куличи с яйцами, то это можно будет сделать.

- Священник выйдет на улицу и освятит вам индивидуально. Встать нужно будет на расстоянии 1,5 метра. Оставляете куличи, отходите, батюшка их освящает и уходит, - говорит Серафима. – Но лучше все-таки остаться дома.

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Ставим свечи у окна

Православных христиан, которые не смогут из-за карантина присутствовать в храме на пасхальных богослужениях, объединит в этом году акция «Окна пасхи». Все просто – нужно в пасхальную ночь зажечь в полночь дома свечу и поставить ее на окно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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