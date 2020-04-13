2020-04-13T16:31:21+03:00
Общество

В Калининграде установили скульптуры животных на входе в зоопарк

Бетонные изваяния заменили бронзовыми, а место моржа занял тюлень
Иван МАРКОВ
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Над входом в зоопарк устанавливают бронзовые скульптуры.Над входом в зоопарк устанавливают бронзовые скульптуры.Фото: Иван МАРКОВ
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16 марта в Калининграде демонтировали скульптуры животных с крыш зданий центрального входа в зоопарк. Морж, пингвин, медведь, горный козел, сип и леопард, по словам директора зоопарка Светланы Соколовой, были в аварийном состоянии и могли рассыпаться прямо во время снятия их с постаментов. Еще ранее, 22 ноября 2019 года, с крыш касс у центрального входа убрали «Льва с добычей» и «Львицу с львятами».

Но 13 апреля места бетонных животных начали занимать бронзовые. И выглядеть они стали по-новому. Копии были сняты только со львов, а остальных животных и птиц изготовили по новым лекалам. По задумке руководства зоопарка, те скульптуры, которые поставили на крыше центрального входа, были сделаны в натуральную величину изображаемых зверей и птиц. Можно даже сказать, что это не фантазия авторов, а точные копии животных. Именно поэтому пришлось в списке животных произвести одну замену.

- Те типовые скульптуры, которые появились тут в 50-х годах, были подобраны так, что стояли по росту, - говорит Светлана Соколова. - Если бы мы решили по новой нашей концепции изготовить копию моржа, то он получился бы огромным и не встроился в «иерархию». Именно поэтому вместо него решено было сделать тюленя.

Напомним, что на изготовление новых скульптур было выделено 15 миллионов рублей из резервного фонда по решению губернатора Антона Алиханова. Создавались животные скульптором Андреем Следковым в питерской реставрационной мастерской «Наследие», а литейные работы произвели в Подмосковье.

Впервые скульптуры «Лев с добычей» и «Львица с львятами» установили у центрального входа в зоопарк в апреле 1948 года. Точно такие же скульптуры были установлены в Ленинградской области, Смоленске, Брянске, Краснодаре, Сочи, Магадане. Некоторые из них были утрачены, часть сохранилась до наших дней.

Остальные скульптуры животных были разработаны в 1956-58 годах (их автор не известен).

Все эти старые демонтированные скульптуры будут переданы в частный музей Александра Быченко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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