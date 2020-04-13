Кому положены в Калининграде ежемесячные выплаты в 5 тысяч рублей и как их получить

1. Какие семьи могут претендовать на выплату в 5 тысяч рублей в месяц?

- Такая выплата положена всем семьям, получившим право на материнский капитал до 1 июля 2020 года, в том числе, если средства по сертификату уже полностью израсходованы. С апреля по июнь устанавливается ежемесячная выплата в размере 5 тысяч рублей, которая будет предоставлена на каждого ребенка в возрасте до трех лет.

2. Чтобы понимать, как это работает, приведите примеры, пожалуйста…

- Пример первый. Семья с двумя детьми: первому исполнилось два года, второй родился в январе 2020-го. Заявление на выплату подано в апреле. Каждый месяц с апреля по июнь семья будет получать по 5 тысяч рублей на каждого из двух детей. В общей сложности 30 тысяч рублей за три месяца.

Или такой пример. Семья с двумя детьми: первому исполнилось два года, второй родился в январе 2020-го. Заявление на выплату подано в сентябре 2020 года. Семья получит единовременно 30 тыс. рублей в сентябре.

Давайте рассмотрим такую ситуацию. Семья с тремя детьми: младшие дети родились в январе 2020-го, старшему в мае 2020-го исполняется три года. Заявление на выплату подано в апреле. В апреле и мае семья получит по 15 тыс. рублей (по 5 тыс. на каждого из трех детей), в июне – 10 тыс. рублей за двоих детей, которым не исполнилось трех лет. Всего 40 тыс. рублей за три месяца.

Ну и наконец такой пример. Семья с одним ребенком, родившимся в мае 2020 года. Заявление подано в августе. Семья единовременно получит 10 тыс. рублей в августе: по 5 тыс. рублей за каждый месяц начиная с мая.

3. Как получить выплату? Какие документы потребуются?

- В распоряжении семей есть почти 6 месяцев для обращения за средствами. Пенсионный фонд обеспечит прием заявлений до 1 октября 2020 года и предоставит выплаты за все месяцы с апреля по июнь, при наличии у семьи соответствующего права.

Для получения средств достаточно подать заявление в личном кабинете на портале Пенсионного фонда или портале Госуслуг.

Никаких дополнительных документов владельцу сертификата представлять не нужно – ПФР самостоятельно запросит все сведения в случае необходимости.

Заявление также принимается в клиентских службах Пенсионного фонда.

Напомним: в связи с мерами по предупреждению распространения коронавирусной инфекции обратиться в ПФР в настоящее время можно только по предварительной записи. Назначить дату и время посещения клиентской службы можно через электронный сервис.

Также можно записаться на прием по телефонам горячих линий Управлений Пенсионного фонда в Калининградской области:

- Управление ПФР в Калининграде – 8(4012) 60-51-61;

- Управление ПФР в Советске – 8(40161) 4-03-11;

- Управление ПФР в Черняховском районе – 8(40141) 3-56-62;

- Управление ПФР в Светлогорском районе – 8(4012) 74-30-38;

- Управление ПФР в Гвардейском районе – 8(40159) 3-21-31.

4. Эта выплата федеральная или региональная?

- Эта финансовая поддержка семей в связи с острой эпидемиологической обстановкой предоставляется из федерального бюджета. Организацией выплат в Калининградской области занимается региональное отделение Пенсионного Фонда РФ.

По словам председателя Правления ПФР Максима Топилина, территориальные органы фонда при наличии возможности персонально проинформируют семьи о праве на выплату.

- Для оптимизации процесса отделения фонда в субъектах предпримут все меры по уведомлению владельцев сертификата о том, что у них есть право на выплаты, - отметил Максим Топилин.

5. Правда ли, что это 5 тысяч рублей будут выплачиваться из материнского капитала?

- Как отметили в Пенсионном фонде, выплата НЕ УМЕНЬШАЕТ размер материнского капитала и не учитывается в доходах семьи при определении права на другие меры социальной помощи.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Многодетные семьи получат по 15 тысяч рублей

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов подписал постановление «О дополнительной разовой мере соцподдержки в виде единоразовой выплаты многодетным семьям Калининградской области, приуроченной к Международному дню семьи, в 2020 году».

Региональное министерство социальной политики напоминает, что выплату получат:

1) родители, воспитывающие трех и более совместно рожденных несовершеннолетних детей;

2) родитель, воспитывающий трех и более несовершеннолетних детей;

Не учитываются дети, находящиеся на полном государственном обеспечении, а также дети, в отношении которых родители лишены прав или ограничены в родительских правах. Выплату осуществляет Центр социальной поддержки населения.

- Тем семьям, которые получали или получают пособия на детей в 2020 году, или получили удостоверение многодетной семьи, выплату направят в беззаявительном порядке. Семьи же, которые ранее не получали мер соцподдержки, при этом также являющиеся многодетными, могут дистанционно подать заявления на эту разовую выплату. Они также получат 15 тысяч рублей из областного бюджета, но поэтапно, после обработки всех представленных документов. Спешу успокоить многих мам, которые сейчас ожидают рождение третьего малыша, подать заявление на данную дополнительную меру соцподдержки можно до 30 ноября 2020, - пояснила глава ведомства Анжелика Майстер.