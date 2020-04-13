О чем говорит Калининград: Бунт против самоизоляции, 300 контактов зараженного медика и полные корзины сморчков

"САМОИЗОЛЯЦИЯ НЕ ДЛЯ НАС"

Режим самоизоляции в Калининградской области продлили до 19 апреля, но соблюдают его, увы, далеко не все. Если в начале прошлой недели индекс самоизоляции, который подсчитывает Яндекс, стабильно превышал 3,5 балла (идеальный показатель - 5), то в понедельник, 13 апреля, в Калининграде он даже хуже, чем в Москве - 2,5 и 3 балла соответственно.

Это в будни, но и на выходных было довольно людно. За субботу и воскресенье полицейские наказали 125 человек, которые вышли из дома без веской для этого причины. Как пояснили в УМВД по Калининградской области, нарушителями в основном являлись мужчины от 30 до 55 лет. Кто-то решил пожарить шашлыков, кто-то отправился в Южный парк на рыбалку... Но самый широкий резонанс получила история в Зеленоградске, где за нарушение режима самоизоляции задержали целую семью: папу, маму и малыша. Причем отец семейства дерзко отвечал полицейским:

- Самоизоляция - это не для нас.

Кстати, приморские муниципалитеты вообще оказались довольно недисциплинированными. Абсолютным лидером по числу нарушений за выходные - 24 случая - полицейские назвали Балтийск.

Не хочется каркать, но с таким отношением к делу на карантине мы можем просидеть до осени. Пока все не переболеем.

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300 КОНТАКТОВ В ЧАСТНОЙ КЛИНИКЕ

Кстати о болезни. На сегодняшний день в Калининградской области зарегистрировано 74 случая заражения коронавирусной инфекций. В день прибавляется по два - пять человек. В стационарах по-прежнему заполнены десятки коек, число граждан, находящихся под наблюдением, также растет. НА прошлой неделе зафиксирована и первая смерть от коронавируса: в госпитале Саулькина скончался 70-летний военный пенсионер.

Еще одним резонансным случаем стал эпизод с частной клиникой "ВиоМар" в Гурьевске. Как сообщил на экстренном брифинге губернатор Антон Алиханов, медцентр работал в обычном режиме, хотя с момента введения самоизоляции должен был сосредоточится на экстренной помощи. Но это не все. Администратор клиники не так давно приехала из Германии и у нее обнаружился коронавирус. В результате 300 человек, которые имели с ней контакт, которые посещали клинику все эти дни, сейчас проходят тестирование. А медицинский центр, разумеется, закрыт на карантин.

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ГРИБНОЕ ЦАРСТВО ПОД МАМОНОВО

Но вирус вирусом, а другие новости никто не отменял. Калининградцы обсуждают удивительный случай в лесу под Мамоново, откуда грибники (кстати, нарушители режима самоизоляции) привезли корзины, полные грибов. Казалось бы, какие грибы могут быть в апреле? Оказывается, могут. Называются они сморчки и строчки, искать их надо под сухой листвой. Обитают семьями, как опята, поэтому собирать их очень приятно и азартно. В этом году, как говорят грибники, сморчков необычайно много. По всей видимости, повлияла на это аномально теплая зима.

Так выглядят сморчки.Фото: предоставлено очевидцем

Только не нужно воспринимать эту информацию как руководство к действию. Во-первых, режим самоизоляции еще не отменили, и поездка за грибами приравнивается к незаконному акту. Во-вторых, сморчки и строчки относятся к условно съедобным. То есть употреблять их в пищу можно, но только после очень серьезной термической обработки. И если вы плохо разбираетесь в грибах, подождите лета, когда пойдут привычные белые, подосиновики и подберезовики.

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