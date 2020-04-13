«А могли бы сделать, как в Утрехте»: часть улицы Комсомольской в Калининграде отдали велосипедистам

1,8 КИЛОМЕТРА ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ

В Калининграде заканчивается ремонт улицы Комсомольской. В субботу, 11 апреля, строители начали наносить там разметку на проезжую часть, выделив для велосипедистов отдельную полосу протяженностью 1,8 километра - от улицы Маршала Борзова до проспекта Мира.

Напомним, обещание отдать велосипедистам часть улицы было озвучено городскими властями в декабре прошлого года. Председатель комитета транспортного развития Олег Кутин тогда заявил, что соответствующее поручение дал губернатор.

- Мы с ГИБДД не раз, не два, не три и не пять встречались, это обсуждали и приняли решение, что мы попробуем сделать велодорожку на дорожном полотне, а не на тротуаре. Посмотрим, как это будет работать, — рассказывал журналистам Кутин.

В понедельник 13 апреля Олег Кутин сообщил, что с Комсомольской велодорожка повернет в сторону Центрального парка культуры и отдыха (то есть, и разметка будет продолжена). Однако велополосы в обратном направлении в ближайшее время выделено не будет.

- В настоящий момент у нас ремонта улиц такого рода не предусмотрено, - заявил Кутин. – Что касается улиц, где можно было бы это предусмотреть, то мы будем определять, возможно это или нет, проектом организации дорожного движения.

В тот же день 13 апреля корреспондент «Комсомолки» протестировал новую велополосу и выяснил, что дорожники на этот раз попытались максимально угодить велосипедистам.

Велополоса на Комсомольской сделана слева, для многих это будет сначала непривычно.Фото: Иван МАРКОВ

ПЛЮСЫ НОВОЙ ВЕЛОПОЛОСЫ

Первое, что бросается в глаза – велополоса слева, а не справа. В принципе, на улице с односторонним движением (а Комсомольская именно такая улица) – это удобно. Автомобили у нас, в основном, леворульные, поэтому велосипедиста заметить будет легче заметить именно слева, так как «слепая зона» будет меньше. Кроме того, конфликтных ситуаций с высадкой пассажиров, открытыми дверьми, правым поворотом и т.д. будет куда меньше, так как все эти операции автомобилисты могут выполнить на правой стороне улицы.

Второе – двойная сплошная, которой отделена велополоса, явно отобьет желание парковаться. Кроме того, на правой стороне улицы есть достаточное количество парковок.

Двойная сплошная, которой отделена велополоса, не позволит парковать автомобили.Фото: Иван МАРКОВ

Третье – велополоса в лучшую сторону отличается от велодорожки, совмещенной с тротуаром, так как исключает постоянные конфликты с пешеходами и проблемы с бордюрами.

Есть, правда, и один существенный минус. Велополоса односторонняя, а на параллельных улицах продуманных маршрутов для велосипедистов, едущих в обратную сторону, пока не предусмотрено.

ЭКСПЕРТ: «ДЛЯ НАЧАЛА НЕПЛОХО»

Плюсы и минусы новой велополосы вместе с «Комсомолкой» разобрал также московский транспортный эксперт, разработчик стандартов в области дорожного движения Аркадий Гершман.

- Для начала главное: хорошо, что в городе стали серьезно рассматривать велосипед именно как транспорт, и пользоваться инструментом в виде велополос. Это недорогой и быстрый способ сделать велоинфраструктуру на первое время, - начал Гершман. - Дальше тонкости: организация движения и дизайн улицы не очень удачные. Тут примерно 8 метров проезжей части, а в плане минимум лучше было бы:

- пустить велополосу справа, а парковку сделать слева - это более привычная модель для водителей и самих людей;

- перед перекрестками можно было бы сделать успокоение трафика с помощью расширения буферной зоны велополосы - получилось бы искривление, которое бы отгоняло мысль ускориться перед проездом перекрестка.

Парковки на Комсомольской также предусмотрены.Фото: Иван МАРКОВ

По словам Гершмана, улицу можно было бы реконструировать по-другому. Тогда получилось бы «хорошо или даже чуть ближе к идеалу».

Для этого пришлось бы перекроить всю проезжую часть. В идеальном варианте, по мнению эксперта, она бы выглядела так:

- Слева направо: 1,5 метра встречная велополоса в асфальте; 3,7 метра - совмещенная полоса для вело и авто, где 2,2 метра по центру - булыжная мостовая, а 1,5 метра справа – асфальт; 2,5 метра - парковка из булыжника. Получилось бы примерно как в нидерландском Утрехте, - считает Гершман.

По мнению транспортного эксперта, велополосы хорошо работают только на улицах со скоростным режимом не более 30 км/ч.

- В противном случае там просто страшно ехать неподготовленному человеку, а в случае аварии вероятность выжить снижается кратно, - считает Гершман. - Если здесь обычные 60+ км/ч, то нужна только обособленная велодорожка, чтобы даже ребенок смог проехать без риска для жизни. В качестве временного варианта велополоса сойдет, но лучше ее немного выделить физически пластиковым бордюром или столбиками. Это дешево и легко смонтировать.

Эксперта смутили тротуарные ограждения, из-за которых велосипедист не сможет в случае опасности уйти на тротуар.Фото: Иван МАРКОВ

У эксперта есть претензии и к дизайну улицы. В частности, его смутили тротуарные ограждения в районе перекрестка с улицей Карла Маркса.

- Заборы опасны для велосипедистов, особенно на узких полосах - можно зацепить рулем и улететь, - считает Аркадий Гершман. – Также заборы препятствуют велосипедисту покинуть проезжую часть при невозможности проезда, то есть заборы не дают выполнить требование ПДД.