Филантроп в красной куртке: в Калининграде появился человек, который бесплатно раздает медицинские маски прохожим

Пожалуй, самый дефицитный товар сейчас – маски. В аптеках их нет уже давно, в строительных магазинах все разобрали. В интернете можно купить многоразовые тканевые, но стоят они дорого, да и ждать приходится по две-три недели. Слишком уж много заказов и маски просто не успевают шить.

И вот, в Калининграде появился человек, который бесплатно раздает маски на улице. Конечно, выстраиваются очереди из желающих. Корреспондент «Комсомолки» поговорил с волонтером и узнал все про его маски.

Олега, так зовут мужчину, мы встретили у «Виктории» на Солнечном бульваре. Черный внедорожник, в багажнике несколько упаковок с масками. Раздает он их всем желающим бесплатно. Но есть простые условия – не толпиться и выдерживать дистанцию в 1,5 метра. Люди послушно встают в очередь. Пять человек, шесть, подходят еще и еще. В основном женщины.

- Берите, пожалуйста. Надевайте, когда пойдете в магазин, - говорит Олег. Сам он в маске, очках и перчатках. - Не покупайте маски у перекупщиков. Берегите себя.

Люди разбирают маски активно, многие просят по две штуки: для мужа, соседей, родителей. И переспрашивают: «Это действительно бесплатно?».

- Ой, можно для ребенка взять? – подбежала женщина с сумками.

- Сколько ребенку лет? – спросил Олег.

- Шесть лет! – ответила дама.

- Нет, такому маленькому лучше дома сидеть. Соблюдайте режим самоизоляции!

Мужчина признается, что он и его команда наладили производство масок в Калининграде за два дня. Сейчас мощности планируют увеличить, чтобы раздавать ежедневно до 3,5 тысячи масок всем нуждающимся.

- Наша задача очень простая – защитить людей от этой беды. Я хочу, чтобы люди отнеслись к этому более серьезно. Коронавирус – это глобальная проблема! Видим, что в аптеках масок нет. Мы раздаем их бесплатно! – говорит Олег. - Это моя инициатива. Хочу помочь людям. Это не реклама, не пиар. Не нужно искать подводные камни. А то мне уже говорят, что я связан с властями, с политикой, что у меня правительственные номера автомобиля. Нет, конечно! Я волонтер и мне не все равно.

Среди тех, кто подходил к Олегу за масками, были люди с марлевыми повязками на лице, даже с какими-то платками.

- Такие ваши маски не защитят. Наоборот, они действуют как накопитель. Ткань становится влажной, в ней скапливаются микробы, - говорит Олег и протягивает свою маску.

Те, что он раздает – многоразовые, сделаны из четырех слоев полимерного материала. Такие маски можно (и нужно) обеззараживать. По словам Олега, сделать это легко в микроволновке.

- Скоро типография нам напечатает инструкцию, будем раздавать вместе с масками, – говорит Олег.

ВНИМАНИЕ!

До 16 апреля маски будут раздавать по адресу: Солнечный бульвар, 1, «Виктория» на острове. Время 15:00.

С 17 по 22 апреля – по адресу: площадь Калинина, 28, «Виктория» у Южного вокзала. Время 15:00.

После 22 апреля планируют раздавать маски у «Виктории» на улице Горького.