2020-04-10T13:20:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Калининградские ломбарды выставляют клиентам драконовские условия

Людям приходится переплачивать за заложенные драгоценности и вещи за дни коронавирусного простоя
Ольга Гончарова
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Еще до введения режима самоизоляции калининградцы, оставшиеся без работы, потянулись гуськом сдавать в ломбарды золото и бриллиантыЕще до введения режима самоизоляции калининградцы, оставшиеся без работы, потянулись гуськом сдавать в ломбарды золото и бриллиантыФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Во время всех экономических кризисов наши ломбарды обвариваются до волдырей. Нынешний «коронавирусный» спад в региональной экономике не исключение. Калининградцы, оставшиеся без работы, потерявшие стабильные доходы еще до введения режима самоизоляции в регионе потянулись гуськом сдавать золото и бриллианты, ценные вещи, бытовую технику и даже велосипеды в качестве залога. Всё что нажито непосильным трудом. Разумеется, в ломбардах принимают вещи по цене ниже стоимости и предоставляют краткосрочные займы.

Вот типичная история. Калининградка Светлана (имя по ее просьбе изменено) в январе оставила высокооплачиваемую работу в Москве, вернулась домой, чтобы ухаживать за больной мамой.

- Здесь работу я не нашла, поэтому была вынуждена была заложить золотые украшения в двух ломбардах, - рассказала женщина. - Маме нужно было покупать дорогостоящие лекарства, обеспечивать нормальное питание. Потом ломбарды закрылись из-за коронавируса. Один ломбард до сих пор на замке, а в другом с меня содрали по 12 процентов за каждый день хранения драгоценностей! Пришла выкупать свои вещи, а мне такие драконовские условия выставляют. Но ведь я не могла забрать раньше, так как организация была закрыта, а не по своей вине. Была крайне возмущена, но пришлось идти на такую сделку, по цене неподъемного выкупа. Ведь это грабеж населения, которое оказалось в сложной жизненной ситуации.

Судя по информации в интернете, где размещены данные о более 60 ломбардах Калининграда, большая часть из них закрыта. А это может означать, что за вынужденный простой, высокими процентами за каждый его день, заплатят обедневшие за время пандемии клиенты, либо их золотые изделия распродадут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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