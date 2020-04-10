Самый тревожный брифинг Алиханова: О первой смерти от коронавируса, спецпропусках и мобильном крематории

В пятницу, 10 апреля, губернатор Антон Алиханов снова собрал журналистов во дворе правительства Калининградской области на тревожный брифинг. По выражению лица губернатора, впервые попросившего журналистов соблюдать дистанцию, было видно, что новости будут плохими. Так и случилось.

ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ "САМОИЗОЛИРУЕТСЯ"

- Случилось, к сожалению, то, чего мы ждали. Тем не менее, сообщать эти новости всегда неприятно. У нас есть первый случай смерти на территории региона. Умер человек 70 лет, точнее, 1950 года рождения, от пневмонии, которая впоследствии была подтверждена как заболевание коронавирусной инфекцией. Это мужчина. Он проходил лечение в медицинском учреждении министерства обороны.

В ходе брифинга журналисты пытались вытянуть из главы региона какие-то подробности.

- Где он заразился, уже понятно?

- Нет. Сейчас идет эпидемиологическое расследование. Когда оно будет завершено, коллеги из Роспотребнадзора доведут до вас эту информацию, - ответил Алиханов.

Глава региона также отметил, что пенсионер не был в тяжелом состоянии еще два дня назад, но потом самочувствие его резко ухудшилось, и мужчина умер.

Далее Антон Алиханов сообщил, что местом смерти больного был военный госпиталь имени Саулькина

- С учетом этого случая – мы только что разговаривали с командующим в присутствии Елены Анатольевны Бабуры – есть уже указание главного санитарного врача о том, что все, кто находились в этом учреждении в этот момент времени, должны быть там самоизолированы. Ни домой, никуда! Все сотрудники, все здоровые и больные, - пояснил он.

10 НОВЫХ ЗАБОЛЕВШИХ

Плохие новости еще только начинались. Оказалось также, что положительный тест на коронавирус получили еще 10 калининградцев.

- У нас 10 новых подтвержденных случаев, - продолжил губернатор. - Два человека сейчас находятся в тяжелом состоянии. Используются, в том числе, аппараты искусственной вентиляции легких для поддержания их жизнедеятельности. Скорее всего, в ближайшее время будет подтверждено еще несколько случаев заражения.

По словам Алиханова, количество больных пневмонией может увеличиться уже в ближайшее время.

- Сегодня их двое, завтра может быть 62. Все эти 62 человека могут умереть завтра, - нахмурил лоб Алиханов. - 7 новых случаев – это внутрисемейные заражения или завозные. В 3 случаях из 10 мы пока не понимаем этимологию происхождения заражения. Они все свежие. Детская поликлиника на Леонова у нас сейчас в режиме карантина существует. Она закрыта. Там у врача подтвердился коронавирус и, к сожалению, у ее коллеги медсестры.

Почти все журналисты, участвововашие в брифинге, были в масках.Фото: Иван МАРКОВ

РЕЖИМ УЖЕСТОЧАЕТСЯ

После новостей, которые сообщил губернатор, нужно было ожидать, что карантинные меры будут ужесточены. Так и случилось.

- С учетом того, что ситуация продолжает оставаться напряженной, мы продляем режим карантина и самоизоляции еще на неделю, - предупредил Алиханов. - С учетом того, что дисциплина постепенно начинает снижаться, мы готовим постановление о порядке передвижения граждан по территории региона. Планируем в понедельник опубликовать это постановление. Оно заработает во вторник или в среду. В зависимости от того, как быстро люди, которые сейчас ходят на работу на промышленные предприятия смогут получить соответствующие справки о том, что они двигаются в сторону своих рабочих мест.

Шаблон пропусков, по которым сотрудникам предприятий, возобновивших работу, будут выдавать разрешение для выхода на улицу, появится также в начале следующей недели.

- Вы же до этого говорили, что невозможно все сферы деятельности вписать в эти справки, - удивились журналисты.

- Нам не хотелось этого, - отреагировал Антон Алиханов. - Мы делаем это исключительно исходя из того безответственного поведения, которое показывают отдельные жители нашего города и региона.

- Форма справки будет определена правительством?

- Да, она будет утверждена постановлением правительства Калининградской области, - добавил губернатор.

Несмотря на послабление для ряда предприятий (ранее сообщалось, что многие из них вернутся к прежнему режиму работы), рамки останутся довольно жесткими.

- Мы сейчас отдельно прорабатываем это с работодателями, которые возвращаются к своей рабочей деятельности. Я хочу подчеркнуть, что недопустимо и запрещено привлекать к работе людей, которые по возрасту старше 65 лет и тех, у кого есть хронические заболевания. Независимо от их состояния, - добавил губернатор.

При этом, Алиханов заметил, что уже в понедельник муниципальный транспорт вернется в нормальный режим работы. Сделано это будет с учетом того, что «достаточно большое количество людей вернулось на работу в промышленность и в аграрный сектор».

СТРИЖКИ И НОГОТОЧКИ ПОДОЖДУТ

Никаких послаблений не будет для малого бизнеса, заточенного на косметические и косметологические услуги.

- Ситуация ухудшается. Никаких оснований относиться к ней легкомысленно нет, - снова посерьезнел губернатор. - Более того, разговоры о том, что надо что-то отменять, написание петиций о том, что «давайте разрешим косметологическим центрам работать»… У меня был вчера звонок от известной персоны. Мы с ней поговорили. Она говорит: «Может все-таки разрешить работать парикмахерам, маникюрным салонам? Они же все равно по домам ходят». Хождение по домам – это личная безответственность мастера и того, кого он обслуживает. Когда вы сидите и делаете маникюр… На расстоянии полутора метров это делать невозможно. Вы же не держите руку вот так, - Алиханов вытянул руку в сторону журналистов, - или через какие-то защитные механизмы ее доводите до рук мастера. Вы сидите и, даже если вы в масках, вы выделяете слюну. Какие-то секреты, извините. Степень риска в таком случае очень высокая, а такой мастер может за неделю принять несколько десятков человек. До сотни. И они все будут, скорее всего, заражены, потому что это очень близкая степень контакта. Ни о каких послаблениях в этих сферах речи быть не может.

В ВЫХОДНЫЕ СИДИМ ДОМА. И ПОТОМ ТОЖЕ

Учитывая тот факт, что выходные обещают теплыми, глава региона предупредил, что «порядок допуска в приморские города» сохранится.

- На выходные дни мы опять будем его ограничивать и просим не посещать приморские города, - заметил Алиханов.

Кроме того, жестче будут контролировать праздно шатающихся по улицам.

- Коллеги, вы видите количество смертей, которое растет. Вы видите, что умирают, в том числе, и молодые люди. Вы видите, что в нашем регионе из 10 заболевших двое детей до 18 лет. Вы все это видите, - обратился Алиханов к журналистам. - Это люди, которых наши врачи выводят из тяжелых состояний. Это молодые люди до 40 лет, которых выводят из тяжелых состояний. Мы можем относиться к этому безалаберно. Поручение управлению министерства внутренних дел – максимально ужесточить режим и штрафовать всех - дано. Особенно, как это ни странно прозвучит, стариков. И оно будет выполняться.

Алиханов также предостерег подстрекателей нарушения этого режима.

- Считаю, что юридические эквилибристы, которые пытаются высказывать мнения – просто враги общества, - жестко отрезал губернатор. - Есть уже судебная практика, нарабатываемая в разных регионах и в нашем в том числе. Предлагаю и вам тоже, журналистскому сообществу и экспертам, занять однозначную позицию и поддержать относительно необходимости самого жесткого отношения к любому нарушению режима. В противном случае мы просто придем к тому, что происходит в некоторых европейских государствах, когда мы не успеем переварить количество людей, которым требуется интенсивная помощь. Мы сейчас развернули более 430 коек, у нас порядка ста коек занято в инфекционке, там сейчас 200 коек. Если мы сейчас пойдем по экспоненте, то никаких коек не хватит.

Губернатор предупредил и родителей, выпускающих своих детей гулять на улицу:

- Я понимаю, что тяжело сидеть дома, тяжело не выходить на улицу, не выпускать детей. Но те, кто выпускает своих детей гулять на улицу, – враги своим детям и себе. Потому что эти дети потом принесут эту заразу домой, заразят родителей, дедушек, бабушек, и мы получим огромное количество вспышек и смертей. Если вы этого хотите, давайте относиться к этому так вот безалаберно и дискутировать относительно того, что можно сидеть с книжкой на Нижнем или Верхнем озере. Нельзя! Нужно сидеть дома с книжкой. Открыть форточку и дышать свежим воздухом.

О МОБИЛЬНОМ КРЕМАТОРИИ

В связи с ужесточением требований к появляющимся на улице калининградцам журналисты спросили у губернатора, нет ли противоречия в том, что при этом продолжают работать стройки как частные, так и государственные.

- Не было ли смысла эти стройки поставить на тормоз?

- Может, и был смысл, - ответил Алиханов. – Тут выбор между смертью экономики и обнулением риска. Давайте обнулим риск. Риск минимизировать можно, строго следуя нашим рекомендациям и требованиям. А можно выйти на работу и не соответствовать нашим рекомендациям, веси себя безответственно. Можно стоять вот так вот, - прислонился губернатор к одному из журналистов, - на остановке, ожидая транспорта. А можно стоять подальше. Каждый сам выбирает, жить ему или умирать. Мы выдаем рекомендации, штрафуем. А что еще делать? Как в Индии ездить на скутере и палками бить? Можем, наверное, но, вероятно, не совсем будем поняты. В том числе, и вами.

Журналисты также уточнили, будут ли власти, в случае резкого увеличения смертности, пользоваться услугами передвижного крематория.

- Это же из разряда городских легенд. Тот инсинератор, о котором вы говорите, для уничтожения трупов животных. Не думаю, что кому-то будет приятно знать, что инсинератор для трупов животных используется как крематорий для уничтожения тела умершего родственника, например. Наверное, это неправильно. Будем хоронить.

ДОКТОР ЗЛО ИЗ ГУРЬЕВСКА

Но самая тревожная новость пришла из Гурьевска, где, по словам Алиханова, администратор частного медцентра «ВиоМар», заразившаяся коронавирусом, мог иметь контакты с 300 пациентами. Губернатор добавил, что в случае, если кто-то из пациентов заразится коронавирусом и умрет, администратору грозит уголовная отвественность.

- 300 человек сейчас проверяют, - заметил Алиханов. - Администратор, когда принимают только по экстренным случаям, не нужен был. А она принимала, потому что они (клиника - Ред.) работали в обычном режиме. Случай с гурьевской клиникой показывает, что не только бизнес у нас безответственный. 300 человек пришло в эту клинику. Ходите дальше! Ходите дальше, дорогие жители калининградского региона. Ходите дальше и заражайте своих мам, пап и всех остальных. И смотрите потом на то, как они умирают. Вот все, что делают эти люди. 300 человек потенциальных убийц. Это только 300 человек, которые пришли, а есть еще по 2-3 человека, которых они могли заразить дома. Вот и считайте. Это вся наша пропускная способность по инфекционным койкам. Во всех наших учреждениях. Добро пожаловать!