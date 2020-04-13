2020-04-13T01:25:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Калининграде, последние новости на 13 апреля 2020: самоизоляцию нарушают на пляже

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Калининграде на утро 13 апреля 2020 года
Кирилл Алексеев
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В Калининградской области подтверждено 70 случаев COVID-19.В Калининградской области подтверждено 70 случаев COVID-19.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Коронавирус в Калининграде, сообщаем последние новости на 13 апреля 2020 года. Губернатор Антон Алиханов накануне признался у себя на странице в Инстаграме, что не ходил в парикмахерскую уже месяц. "Не стригусь, ведь это было бы нарушением установленных мною правил. Правила для всех одни", - написал глава области, подчеркнув, что режим самоизоляции продолжается и каких-либо исключений быть не может.

Это подтвердила воскресная история в Зеленоградске, где на пляже за нарушение режима была задержана целая семья: папа, мама и ребенок. Причем папа попытался оказать полицейским сопротивление, дерзко заявив: "Самоизоляция не для нас!" Однако в противостоянии с майором Григором Вердяном у него не было ни малейшего шанса. Вольнолюбивая семья была задержана и оштрафована.

Напомним, что в воскресенье в Калининградской области было зарегистрировано 5 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, и общее число инфицированных достигло 70. Однако есть и хорошая новость: сразу 16 человек были выписаны из инфекционного стационара. Под медицинским наблюдением остаются 356 человек, в том числе 25 в лагере "Паруса надежды" в Светлогорске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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