Банк «Открытие»: больше половины россиян заявили об уменьшении дохода из-за коронавируса

54% домохозяйств в регионах и 32% в столицах уже понесли убытки. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие».

54% россиян, которые уже понесли убытки, заявили об уменьшении регулярного семейного дохода. В регионах таких семей 61%, в Москве и Санкт-Петербурге—47%. В качестве основных причин финансовых потерь также названы дополнительные расходы на медицинскую помощь (14%), потери от невозвратных билетов и отмены отпусков (12%) и от неправильных инвестиций (8%).

Из-за ограничений, введенных в России для борьбы с пандемией, россияне перешли в режим экономии. 44% россиян (в том числе 52% - в нестоличных регионах) заявили, что главной причиной их экономии стало снижение доходов. 37% респондентов (в Москве и Петербурге - 53%) стали меньше тратить на транспорт, развлечения и отдых. У 8% россиян (для Москвы и Петербурга этот показатель вдвое ниже – 4%) расходы, наоборот, возросли. 11% заявили, что их траты на самоизоляции пока не изменились.

В падении своих доходов в 2020 году уверены 45% россиян, 49% москвичей и петербуржцев. Только 7% россиян и лишь 4% жителей Москвы и Санкт-Петербурга полагают, что их доходы вырастут до конца 2020 года.

Лишь 13% россиян в целом и 17% жителей двух столиц твердо намерены воспользоваться кредитными каникулами. Еще 29% россиян допускают такую возможность в будущем. Половина россиян (и только 24% жителей Москвы и Петербурга) в принципе не собираются добиваться кредитных каникул. При этом 6% россиян сообщили, что у них нет и не будет кредитов.

*Опрос проведен банком «Открытие» 10-12 апреля по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-60 лет с медианным доходом 30-60 тысяч рублей в месяц в городах с населением более 100 тысяч человек.

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.