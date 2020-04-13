Банк «Открытие» реализовал первую сделку объемом 1,5 млрд. рублей с международным строительным холдингом ANT YAPI

Гарантии предоставлены в рамках документарной линии, открытой для известной международной строительной Группы компаний ANT YAPI.

Сумма выпущенных гарантий возврата аванса и исполнения обязательств по договору генерального подряда составила 1,5 млрд. руб.

Сделка стала первым этапом сотрудничества кредитной организации и группы ANT YAPI. В рамках документарно-кредитной линии стороны готовят еще несколько сделок, которые планируется завершить во втором квартале 2020 года.

Благодаря реализации этих сделок ПАО Банк «ФК Открытие»» становится одним из значимых финансовых партнеров группы ANT YAPI в России.

Екатерина Чиркова, вице-президент, директор департамента по работе с клиентами банка «Открытие»: «Для нас очень важно начать работу с такой известной в мире компанией, как ANT YAPI, одним из безусловных лидеров строительного рынка России. Обе стороны проделали большой путь по синхронизации процедур и бизнес-подходов, что позволило реализовать данную сделку и подготовить хорошую базу для дальнейшего сотрудничества по ряду новых проектов. Банку «Открытие» удалось пополнить документарный портфель стратегически важной сделкой с клиентом высокого международного уровня».

Мурат Вурал, CFO Группы ANT YAP: «Мы рады успешному началу сотрудничества с командой банка «Открытие». Клиентоориентированный подход банка, а также предложенные финансовые условия позволяют эффективно реализовывать нашу стратегию. Мы уже ведем совместную активную работу по реализации последующих сделок в рамках ключевых строительных проектов, осуществляемых Группой ANT YAPI в России».