2020-04-14T00:06:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Калининграде, последние новости на 14 апреля 2020: введение спецпропусков пока откладывается

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Калининграде на утро 14 апреля 2020 года
Кирилл Алексеев
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За выходные полицейские задержали в Калининграде и области 125 нарушителей режима самоизоляции.За выходные полицейские задержали в Калининграде и области 125 нарушителей режима самоизоляции.Фото: Иван МАРКОВ
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Коронавирус в Калининграде, сообщаем последние новости на 14 апреля 2020 года. На последнем заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции было решено, что в Калининградской области появятся специальные справки или пропуска, при предъявлении которых можно будет перемещаться по городу в период самоизоляции. Предполагалось, что соответствующий указ губернатора появится в понедельник, а пропуска начнут действовать со вторника или со среды. Однако введение новых правил откладывается. По последней информации из регионального правительства, пропуска будут введены только во второй половине недели.

В это же время, а, точнее, в пятницу станет известно, будет ли продлен в нашем регионе режим самоизоляции. Пока предпосылок к тому, что он будет отменен, особенно не наблюдается. Ежедневно регистрируется от трех до пяти новых заболевших коронавирусной инфекцией нового типа. На данный момент в Калининградской области зарегистрировано 74 случая COVID-19. 16 пациентов выздоровели и выписаны из больницы,один человек скончался, более 300 находятся под наблюдением.

В оперативном штабе настоятельно рекомендуют и призывают калининградцев соблюдать режим самоизоляции, поскольку от этого напрямую зависит динамика распространения инфекции в нашем регионе. Не хотим долго сидеть на карантине, значит, сейчас нужно потерпеть и побыть дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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