В Калининградской области на Пасху прихожан не пустят в храмы

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Калининградской области Елена Бабура запретила горожанам приходить в храмы на Пасху. Соответствующее предписание она направила в управление Калининградской епархии.

В документе говорится:

- не допускать проведения массовых мероприятий, к которым относятся религиозные массовые обряды и церемонии с большим количеством людей.

- принять меры по временному приостановлению посещения гражданами культовых зданий, в том числе по запрету доступа граждан в культовые здания (за исключением священнослужителей, а также лиц, присутствие которых необходимо для совершения богослужений и функционирования культовых зданий).

Священники к санитарным врачам прислушались. Тем более ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих воздержаться от посещения храмов и молиться дома, а также самостоятельно освящать куличи с яйцами и смотреть видеотрансляции богослужений.

Письмо, адресованное настоятелям храмов Калининградской митрополии разместили на сайте Калининградской епархии.

Решено совершать богослужения только при участии клира храма, а также сотрудников и волонтеров, присутствие которых необходимо.

Трансляции богослужений пройдут на телеканалах «Спас», «Союз» и «Каскад», а также в официальных соцсетях приходов и храмов, на Youtube-каналах.

- В переживаемое ныне тяжелое время, когда все мы лишены возможности вместе пребывать в храмах за страстными богослужениями, нам следует усилить молитву, принимая постигшее нас испытание как путь к укреплению верности Богу и любви друг ко другу, отметили епископ Черняховский и Славский Николай и архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим.