Порция бомб и все мимо! Как советский летчик нарушил приказ и спас немецкое судно

12 апреля Музей Мирового океана отметил свое 30-летие. А 13 апреля – особый юбилей у его главного экспоната, научно-исследовательского судна «Витязь».

Эту историю я узнал от Александра Зубина – одного из старейших сотрудников Атлантического отделения Института океанологии РАН имени П.П. Ширшова. Однажды на научной конференции в Калининграде Александру Борисовичу довелось встретиться с дважды лауреатом Государственной премии, доктором географических наук, профессором, членом-корреспондентом Российской академии наук Глебом Удинцевым (1923-2017). И вот что Глеб Борисович тогда рассказал.

Во время войны он был летчиком-штурманом. 13 апреля 1945 года бомбардировщик Ил-4, на котором служил лейтенант Удинцев, вылетел «на охоту» в район Пиллау (ныне – Балтийск) – искать и уничтожать корабли противника.

Вскоре после вылета экипаж бомбардировщика увидел большое красивое судно, шедшее из Пиллау.

– Приготовиться к бомбометанию! – приказал командир Удинцеву (наведение на цель и ее уничтожение было обязанностью штурмана).

Удинцев посмотрел вниз – и так ему вдруг стало жаль эту красоту, которая должна пойти на дно. Подумалось: война заканчивается, ну зачем топить однозначно не военное судно, к тому же идущее без боевого сопровождения?

И он решился нарушить приказ. Нет, бомбы посыпались. Но все – мимо.

– Штурман, что с тобой?! Первый раз такой промах! – удивился командир.

Напоследок решили посмотреть, что же за судно они «упустили». Ил-4 облетел судно. И наши летчики прочитали название на борту: «Mars».

После войны летавший на бомбардировщике Глеб Удинцев стал крупным ученым.Фото: Архив автора

Судно, на которое не поднялась рука у лейтенанта Удинцева, было построено в 1939-м в Бремерхафене. И, несмотря на свое воинственное название, предназначалось для мирных целей – перевозки фруктов из южных стран в Германию.

Красоту «Марса» отмечали и немцы. На сайте Музея Мирового океана приведен фрагмент воспоминаний инженера Генриха Тамма: «Это было необычайно красивое судно. Окрашенное в кремовый цвет, изящной формы, с прекрасными стройными линиями, оно больше походило на яхту. Для того времени оно было новинкой судостроения. «Марс» принадлежал к категории высокого класса. Судно предназначалось для 38 членов экипажа и 12 пассажиров. Прекрасные обитые деревом каюты были выдержаны в стиле подражания средневековым жилым комнатам. Не верилось, что находишься на борту судна…»

Когда началась война, вместо фруктов с юга «Марсу» пришлось доставлять целлюлозу из Скандинавии. Затем его превратили в госпиталь на 600 мест. А в начале 1945-го на нем стали вывозить беженцев из Кёнигсберга и Пиллау.

13 апреля «Марс» вышел в свой последний рейс из Пиллау. И этот рейс мог стать для него вообще последним. Однако судьбе в лице лейтенанта Удинцева было угодно его спасти. 15 апреля 1945-го судно добралось до Копенгагена, благополучно доставив шесть тысяч человек, находившихся на борту.

После войны «Марс» сперва достался Англии. Но затем был передан СССР. А у нас его переоборудовали в научно-исследовательское судно, и начиная с 1949-го НИС «Витязь» 30 лет бороздил моря-океаны, совершив 65 экспедиций.

При этом одним из участников экспедиций не раз был… да-да, бывший летчик Удинцев. Демобилизовавшись, он окончил МГУ и пришел работать морским геоморфологом в Институт океанологии АН СССР.

Легендарный «Витязь» теперь стоит у музейного причала. И по праву считается главным экспонатом. Ведь именно с него началась история создания Музея Мирового океана.

Что же касается спасителя судна, то, по словам Александра Зубина, поведав на научной конференции про свой «промах», Удинцев признался, что рассказывает об этом впервые. Ведь как ни крути, а свой воинский долг ему тогда все-таки пришлось нарушить…