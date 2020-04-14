2020-04-14T15:57:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Глава Черняховска – о вспышке коронавируса: «Кто-то активно распространяет по городу слухи»

Тем не менее местную инфекционную больницу закрыли на санитарную обработку
Иван МАРКОВ
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Сергей Булычев.Сергей Булычев.Фото: Иван МАРКОВ
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О том, что коронавирус, хоть и медленно, но все-таки распространяется по Калининградской области, ранее сообщали и региональные власти и представители Роспотребнадзора. Так, выходили публикации о подтвержденных случаях COVID-19 в Зеленоградске и Гурьевске, муниципальные власти упоминали Советск, однако в итоге направленный в столицу анализ оказался отрицательным. Не подтверждался и случай из Черняховска, о котором редакции «Комсомолки» сообщил житель этого города Денис.

«Когда будет проверка инфекционной больницы в городе Черняховске? – спрашивал он. - У меня там заболела мама. Она медсестра. Сегодня ночью ее увезли из дома в Калининград в инфекционную больницу после положительного теста. Почему пациенты с пневмонией при поступлении в инфекционную больницу до получения результатов анализа определялись в общие палаты? Я написал обращение в администрацию Президента РФ по этому поводу».

Тем не менее, мэр Черняховска Сергей Булычев утром 14 апреля этот случай не подтвердил, заявив, что в городе кто-то постоянно занимается распространением тревожных сплетен.

- Пока все эти слухи не подтверждены, поэтому нет оснований для беспокойства, - заявил Булычев. - Могу только сказать, что кто-то активно распространяет слухи по городу. Как только будет подтверждение и будет соответствующее заключение, мы примем меры. Пока же все элементарные профилактические мероприятия мы проводим.

Булычев также отметил, что жители, в основном, соблюдают режим самоизоляции, а против нарушителей этого режима за понедельник 13 апреля полицией было составлено 12 протоколов.

Однако в оперативном штабе по контролю за коронавирусной инфекцией с главой муниципалитета не согласились: первый случай заражения коронавирусом в Черняховске все-таки был подтвержден.

- Туда согласно схеме маршрутизации больных поступил пациент с пневмонией, - сообщили в оперштабе. - Он был размещен в отдельную палату. У него взяли тест на коронавирус в установленные сроки. Тест подтвердился. После этого пациент был перемещен в инфекционную больницу. Круг контактов отработан. Больницу в Черняховске закрыли на 2-3 дня на обработку. Часть пациентов переместили в Краснознаменск, часть по показаниям выписали. Это абсолютно стандартная процедура, никакого чрезвычайного положения в этом нет. Подобные ситуации четко описаны в ведомственной инструкции.

В штабе также заявили, что информации о заразившихся сотрудниках администрации и водителях (такие слухи также ранее распространялись в соцсетях) на данный момент нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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