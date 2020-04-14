Врач парусника «Седов» попала в больницу в Африке и не может из-за коронавируса вернуться в Калининград

Судовой врач барка «Седов» Елена Эчкенко получила травму позвоночника во время шторма. Парусник находится в кругосветном плавании, а инцидент случился у берегов Африки. Елену списали на берег и госпитализировали в Кейптауне, столице Южно-Африканской Республики. 18 марта женщину прооперировали. «Седов» врача ждать не стал и отправился дальше по графику.

- Другого варианта просто не было. Это шаблонный международный алгоритм действий в таких ситуациях для лечения моряков, - говорит «Комсомолке» Владимир Волкогон, ректор Калининградского государственного технического университета, которому принадлежит «Седов». - Все было сделано по максимуму. Случается, что частные компании по окончании лечения оставляют моряка. Мол, делай что хочешь и не важно, есть у тебя деньги на карте или нет. В данной ситуации мы берем все затраты на себя, в беде не бросаем. Сделаем все, чтобы вся эта история завершилась благополучно в России.

А вот с возвращением калининградки на родину пока проблемы – границы из-за пандемии коронавируса закрыты, из ЮАР не улететь.

- Чувствует Елена себя хорошо. Я с ней постоянно на связи по телефону. Ее здоровье вне опасности, операция прошла успешна. Это самое главное. Просит оставить ее в больнице и не переселять в гостиницу – такой выбор ей предлагался на прошлой неделе. Мы уже получили договоренность, что она в больнице остается и продолжает реабилитационное лечение. Там она находится не только под контролем врачей, но и под присмотром консульства, страхового агента, - говорит Владимир Волкогон.

По словам ректора, Елена пробудет в больнице столько, сколько будет необходимо, вплоть до ее переправки в Россию.

- Как только появится возможность для ее отправки домой, это будет сделано. До этого момента она будет находиться в лечебном учреждении. Сколько – сейчас это сказать не может никто, – говорит Владимир Волкогон. – Елена получает питание, мы ей купили телефон, оплачиваем связь. У нее появился интернет. А врач, который ее оперировал, принес роутер. Все хорошо.

Отметим, травму судовой врач получила при сильном волнении моря.

- Она ударилась бедром об угол стола в своем кабинете. Все просто и быстро, все за секунду произошло. Это море, все может быть, - поясняет Владимир Волкогон.

На борту «Седова» сейчас находится другой врач, который следит за здоровьем практикантов и членов экипажа парусника.

Отметим, в ЮАР сейчас находятся всего 175 граждан России, которые из-за закрытых границ не могут вернуться домой.