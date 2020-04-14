Справка о работе на время самоизоляции в Калининграде: как получить пропуск для выхода из дома

В четверг, 16 апреля, в Калининградской области вводятся справки, подтверждающие обоснованность нахождения вне места проживания и передвижения на транспорте. Соответствующий указ «Об установлении порядка передвижения лиц и транспортных средств в период действия режима повышенной готовности на территории Калининградской области» опубликован на сайте регионального правительства.

В правительстве отметили, что с 16 апреля возможность нахождения вне места проживания, а также поездка на личном и общественном транспорте будет подтверждаться:

1) справкой, оформляемой работодателем в случаях:

– следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена властями.

– осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Калининградской области (в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии теми же нормативными актами);

2) служебным удостоверением сотрудников правоохранительных органов, надзорных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, лиц, замещающих государственные и муниципальные должности, в том числе удостоверением личности военнослужащего, государственных и муниципальных служащих, удостоверением судьи, адвоката, нотариуса, включая помощников указанных лиц, редакционным удостоверением или иным документом, удостоверяющим личность и полномочия журналиста, частного охранника.

Использование таких документов допускается только для исполнения служебных обязанностей. При этом граждане, следующие совместно с лицами, имеющими служебные удостоверения, не освобождаются от обязанности иметь справки, оформленные работодателем.

Справки будут выдавать и волонтерам, которые доставляют пожилым людям лекарства и продукты. Получить ее можно будет в региональном Агентстве по делам молодежи.

Власти напоминают, что перемещение граждан на территории Калининградской области осуществляется при наличии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, в случаях:

1) обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью, иной прямой угрозы жизни и здоровью;

2) следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена;

3) выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания;

4) выноса отходов до ближайшего места накопления отходов;

5) следования на личном транспортном средстве в садовые домики, дачи, иные помещения с целью соблюдения режима самоизоляции.

Организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие перевозку или доставку грузов, охранную деятельность, обеспечивают обязательное наличие у работника товарной накладной, путевого листа или наряд-заказа, в том числе в электронном виде, с указанием адреса места доставки для курьерских служб.

Работодатели, осуществляющие оформление справок, до 16 апреля должны направить в оперативный штаб на адрес электронной почты prcovid-19@gov39.ru следующую информацию:

1) наименование работодателя;

2) основной вид деятельности работодателя;

3) количество средств индивидуальной защиты для работников (защитные маски, дезинфицирующие средства, перчатки и т.д.);

4) количество работников, необходимых для обеспечения функционирования работодателя, и количество выданных справок без указания персональных данных.

Если работодатель решит изменить число работников после направления письма, то необходимо выслать еще одно с уточненной информацией.

Лица, нарушившие требования нового порядка передвижения, будут нести предусмотренную законодательством ответственность.