2020-04-14T19:26:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Справка о работе на время самоизоляции в Калининграде: как получить пропуск для выхода из дома

В регионе ужесточаются меры по контролю за передвижениями граждан в условиях пандемии коронавируса
Виктор Сергеев
Поделиться:
В регионе ужесточаются меры по контролю за передвижениями граждан в условиях пандемии коронавирусаВ регионе ужесточаются меры по контролю за передвижениями граждан в условиях пандемии коронавирусаФото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

В четверг, 16 апреля, в Калининградской области вводятся справки, подтверждающие обоснованность нахождения вне места проживания и передвижения на транспорте. Соответствующий указ «Об установлении порядка передвижения лиц и транспортных средств в период действия режима повышенной готовности на территории Калининградской области» опубликован на сайте регионального правительства.

В правительстве отметили, что с 16 апреля возможность нахождения вне места проживания, а также поездка на личном и общественном транспорте будет подтверждаться:

1) справкой, оформляемой работодателем в случаях:

– следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена властями.

– осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Калининградской области (в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии теми же нормативными актами);

2) служебным удостоверением сотрудников правоохранительных органов, надзорных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, лиц, замещающих государственные и муниципальные должности, в том числе удостоверением личности военнослужащего, государственных и муниципальных служащих, удостоверением судьи, адвоката, нотариуса, включая помощников указанных лиц, редакционным удостоверением или иным документом, удостоверяющим личность и полномочия журналиста, частного охранника.

Использование таких документов допускается только для исполнения служебных обязанностей. При этом граждане, следующие совместно с лицами, имеющими служебные удостоверения, не освобождаются от обязанности иметь справки, оформленные работодателем.

Справки будут выдавать и волонтерам, которые доставляют пожилым людям лекарства и продукты. Получить ее можно будет в региональном Агентстве по делам молодежи.

Власти напоминают, что перемещение граждан на территории Калининградской области осуществляется при наличии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, в случаях:

1) обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью, иной прямой угрозы жизни и здоровью;

2) следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена;

3) выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания;

4) выноса отходов до ближайшего места накопления отходов;

5) следования на личном транспортном средстве в садовые домики, дачи, иные помещения с целью соблюдения режима самоизоляции.

Организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие перевозку или доставку грузов, охранную деятельность, обеспечивают обязательное наличие у работника товарной накладной, путевого листа или наряд-заказа, в том числе в электронном виде, с указанием адреса места доставки для курьерских служб.

Работодатели, осуществляющие оформление справок, до 16 апреля должны направить в оперативный штаб на адрес электронной почты prcovid-19@gov39.ru следующую информацию:

1) наименование работодателя;

2) основной вид деятельности работодателя;

3) количество средств индивидуальной защиты для работников (защитные маски, дезинфицирующие средства, перчатки и т.д.);

4) количество работников, необходимых для обеспечения функционирования работодателя, и количество выданных справок без указания персональных данных.

Если работодатель решит изменить число работников после направления письма, то необходимо выслать еще одно с уточненной информацией.

Лица, нарушившие требования нового порядка передвижения, будут нести предусмотренную законодательством ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Мы с кошкой вышли погулять»: Как работает и за кем смотрит «карантинный патруль» полиции
Журналист «КП» посмотрел, как полицейские работают в квартирах, где подозрение на коронавирус, как проверяют людей на карантине и смотрят, чтобы никто не гулял на детских площадках
Простой парень в толстовке: «Комсомолка» узнала, кто главный разработчик российской вакцины от коронавируса
Ильназ Иматдинов защитил кандидатскую в 24 года, в соцсетях у него много котиков, но сейчас ему не до них — ученый работает над спасением человечества
Новости 24
В Калининградской области утвердили форму справки для поездок на работу
Прокурор Калининградской области покинул пост в связи с выслугой лет
В Калининграде управляющим компаниям выдадут антисептик для дезинфекции подъездов
Ядовитое царство: на Куршской косе из-за отсутствия туристов началось нашествие гадюк
Для организации доставки на дом компании Калининграда переходят на «Виртуальную АТС» от «Ростелекома»
Власти Калининграда объяснили двукратное увеличение автобусов на улицах города
«Спорт дома»: Калининградцев пригласили на бесплатные онлайн-тренировки
В Калининграде мошенник выманил у моряка 200 тысяч за трудоустройство
Исследование: В Калининградской области растет спрос на медработников
Калининградский министр образования напомнила о санитарных нормах для «дистанционки»
В Калининградской области начались мошенничества с поставками медицинских масок
Калининградцу грозит срок за уклонение от срочной службы в армии
Калининградских девятиклассников будут экзаменовать только по русскому и математике
Калининградцы срезают замки, чтобы их дети попали на закрытые площадки
В Калининграде во время самоизоляции водители стали больше гонять
Калининградские школы до конца апреля останутся на «дистанционке»
В «Храброво» в самолет до Москвы не пустили пьяного пассажира
Власти рассказали, как безработным калининградцам получить 10 тысяч рублей
Калининградца оштрафовали на 15 тысяч за нарушение режима самоизоляции после возвращения из Израиля