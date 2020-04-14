2020-04-14T11:34:19+03:00
Новости компаний

Свыше 80% жителей СЗФО готовы меньше использовать наличные деньги

82% жителей Северо-Западного федерального округа на фоне эпидемии коронавируса готовы полностью или частично отказаться от использования денежных купюр
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При этом, как ни странно, на такой шаг готовы пойти лишь 36% петербуржцев. Таковы результаты исследования банка «Открытие»*.

Лишь 9% жителей Северо-Запада (без учета Санкт-Петербурга) категорически заявили о том, что не готовы отказаться от использования наличных денег. Тогда как в Москве число выбравших такой ответ достигло 47%, а в Санкт-Петербурге и вовсе – 57%.

Целиком готовы отказаться от наличных 27% жителей Северо-Запада, 25% - жителей Москвы и лишь 9% – жителей Северной столицы. Частично отказаться от использования монет и купюр и лишь иногда использовать их при расчетах готовы 55% жителей СЗФО, 27% петербуржцев и 23% москвичей.

*Опрос проведен ПАО Банк «ФК Открытие» 10-12 апреля по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-60 лет с медианным доходом 30-60 тысяч рублей в месяц в городах с населением более 100 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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