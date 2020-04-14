Свыше 80% жителей СЗФО готовы меньше использовать наличные деньги

При этом, как ни странно, на такой шаг готовы пойти лишь 36% петербуржцев. Таковы результаты исследования банка «Открытие»*.

Лишь 9% жителей Северо-Запада (без учета Санкт-Петербурга) категорически заявили о том, что не готовы отказаться от использования наличных денег. Тогда как в Москве число выбравших такой ответ достигло 47%, а в Санкт-Петербурге и вовсе – 57%.

Целиком готовы отказаться от наличных 27% жителей Северо-Запада, 25% - жителей Москвы и лишь 9% – жителей Северной столицы. Частично отказаться от использования монет и купюр и лишь иногда использовать их при расчетах готовы 55% жителей СЗФО, 27% петербуржцев и 23% москвичей.

*Опрос проведен ПАО Банк «ФК Открытие» 10-12 апреля по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-60 лет с медианным доходом 30-60 тысяч рублей в месяц в городах с населением более 100 тысяч человек.