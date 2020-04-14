2020-04-14T14:00:27+03:00
Происшествия

«Слабая экономика дает рост преступности»: грозит ли Калининграду возвращение в «лихие девяностые»?

Эксперты в области криминалистики рассказали «Комсомолке», стоит ли опасаться всплеска преступности после эпидемии коронавируса
Ольга Гончарова
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В кризисное время преступность всегда поднимает голову.В кризисное время преступность всегда поднимает голову.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Третью неделю регион живет в режиме самоизоляции. На улицах малолюдно (хотя и не так, как хотелось бы), в магазинах и аптеках все стараются соблюдать социальную дистанцию, в общественном транспорте народ держится друг от друга подальше. Те, кто имеет работу, трудится в основном на удаленном доступе. Но на голодном пайке, очевидно, оказались криминальные элементы. Квартирным ворам явно не фартит, как и карманникам. О том, как будет складываться криминальная картина в Калининградской области после эпидемии коронавируса «Комсомолке» рассказали полковники милиции, боровшиеся с криминалом в лихие девяностые и нулевые. Тогда, как многие помнят, был разгул бандитизма, расстрелы авторитетов и бизнесменов в центре города, подрывы и угоны машин.

Наш эксперт, полковник милиции в отставке Николай Егоров ушел на пенсию с поста первого заместителя начальника областного управления МВД России. Его прогноз на ближайшее будущее выглядит так:

- Сначала будет спад преступности, а потом она будет расти. Процесс всегда идет по синусоиде. Снижение числа криминальных посягательств связано, в частности, с самоизоляцией. Сейчас все дома, а кражи совершаются, когда в квартире нет никого и соседей в том числе. Прежде чем идти на дело, опытные воры всегда изучают объект экспроприации. Это целая наука.

Что касается мошенничества, то нынешняя ситуация – благоприятная среда для разного рода жуликов. В регионе почти три сотни тысяч пенсионеров и инвалидов, многие одиноки и ждут с нетерпением помощи волонтеров. Но под видом добровольцев с набором продуктов и лекарств в дверь могут позвонить преступники и обобрать стариков до нитки. По мнению Николая Егорова, риск действительно велик:

- Здесь надо активно проводить разъяснительную работу, объяснять, подключать прессу, СМИ. Ведь старики доверчивы, как дети. Сейчас все смотрят телевизор и слушают радио, поэтому эти каналы надо использовать, рассказывать, как выглядят волонтеры, как их отличить от преступников, не открывать незнакомцам дверь. Кроме того, надо улучшить работу правоохранительных органов, к ним очень много вопросов. Есть ряд моментов, на которые полиция должна обратить внимание. Сотрудникам МВД надо отойти от формалистики, от бумаги, а больше работать с людьми, изменить отношение в корне.

Полковник МВД в отставке Юрий Ивочкин, возглавлявший несколько лет калининградское управление по борьбе с организованной преступностью,также видит главную опасность там, где преступники имеют возможность напрямую общаться с гражданами. Имеются в виду визиты по адресам под видом волонтерства:

- Кто-то под эту дудочку точно отработает, - говорит Юрий Ивочкин. - Были такие прецеденты неоднократно во время выборных компаний, частенько на пороге у граждан появлялись мошенники. Надо быть осторожными и внимательными везде и всегда. Когда я работал, была серия преступлений: мошенники приходили к старикам, под банальным предлогом «попить воды», один воду пьет, а другой по квартире шарит.

По словам Ивочкина, в девяностые и нулевые годы преступность, как и сейчас, была связана с экономикой.

- Слабая экономика дает рост преступности, - уверен полковник. - Причем преступность растет веерообразно. Помните, был период угона машин за выкуп или для разборки на запчасти? Нынче этот «бизнес» сошел на нет, угоняют, но редко.

- А что будет сейчас?

- Лично я настроен оптимистично, всплеска преступности не ожидаю. Квартирные воры сидят дома, улицы пусты в темное время, ночные клубы, бары и рестораны закрыты. Ворам, разбойникам и грабителям делать нечего, сами видите. Что будет дальше, посмотрим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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