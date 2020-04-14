Литва, Польша, Таиланд: из каких стран вернулись жители Калининградской области во время пандемии

В регионы Северо-Запада в период с 24 марта по 6 апреля из-за границы прибыли больше 35 тысяч человек. В списке фигурирует несколько десятков стран, где побывали наши соотечественники.

По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, только в Калининградскую область вернулись 7953 человека из 62 государств.

Вот топ-5 стран, откуда вернулись жители Калининградской области:

- Литва - 3590 (45,14%);

- Польша - 1003 (12,61%);

- Таиланд - 129 (1,62%);

- Германия - 83 (1,04%);

- Испания - 56 (0,70%).

Откуда и куда приехали наши граждане.

Надо отметить, что наш регион стал одним из самых активных – Калининградская область на втором месте по количеству вернувшихся из-за границы. На первом месте Санкт-Петербург (16970 человек). Третью позицию занимает Республика Карелия (3170 человек).

Обращаем внимание, что с 27 марта Россия прекратила регулярное и чартерное международное авиасообщение за исключением полетов, связанных с вызовом россиян из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.