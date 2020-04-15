Коронавирус в Калининграде, последние новости на 15 апреля 2020: остались часы до введения пропускного режима

Коронавирус в Калининграде, сообщаем последние новости на 15 апреля 2020 года. Слухи о том, что в Калининградской области введут цифровые пропуска на манер московских, оказались только слухами. У нас на радость всем конспирологам, считающим, что нас всех "хотят оцифровать", решили по-старинке ограничиться привычными бумажными справками. Во вторник вышло соответствующее постановление областного правительство, которое определило форму справки, которую должен будет получить каждый работающий во время режима самоизоляции калининградец. От счастья обладания справками освобождены чиновники, депутаты, полицейские, журналисты и некоторые другие категории граждан. Но и они обязаны всегда иметь при себе паспорт и служебное удостоверение. Подробнее о введение "справочного режима" можно познакомиться в нашем материале. Новый порядок вступит в силу с нуля часов четверга, 16 апреля.

Тем временем пандемия коронавируса развивается в нашем регионе пока, к счастью, без особых всплесков. Во вторник было подтверждено пять новых случаев заболевания (днем ранее - четыре). По информации из оперативного штаба, у двоих калининградцев заболевание выявлено после диагностировании пневмонии, у троих COVID-19 обнаружен при активном обследовании. Пол и возраст зараженных и в штабе, и в Роспотребнадзоре сообщить почему-то отказались.

- Все заболевшие госпитализированы в инфекционный стационар. Определен круг контактных, проводится их обследование в условиях изоляции по месту жительства, - добавили в оперативном штабе.

На сегодняшний день в Калининградской области подтверждено 79 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа.