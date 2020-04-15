2020-04-15T00:31:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Калининграде, последние новости на 15 апреля 2020: остались часы до введения пропускного режима

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Калининграде на утро 15 апреля 2020 года
Кирилл Алексеев
Поделиться:
В городе сейчас малолюдно, с введением справок, вероятно, народу будет еще меньше.В городе сейчас малолюдно, с введением справок, вероятно, народу будет еще меньше.Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

Коронавирус в Калининграде, сообщаем последние новости на 15 апреля 2020 года. Слухи о том, что в Калининградской области введут цифровые пропуска на манер московских, оказались только слухами. У нас на радость всем конспирологам, считающим, что нас всех "хотят оцифровать", решили по-старинке ограничиться привычными бумажными справками. Во вторник вышло соответствующее постановление областного правительство, которое определило форму справки, которую должен будет получить каждый работающий во время режима самоизоляции калининградец. От счастья обладания справками освобождены чиновники, депутаты, полицейские, журналисты и некоторые другие категории граждан. Но и они обязаны всегда иметь при себе паспорт и служебное удостоверение. Подробнее о введение "справочного режима" можно познакомиться в нашем материале. Новый порядок вступит в силу с нуля часов четверга, 16 апреля.

Тем временем пандемия коронавируса развивается в нашем регионе пока, к счастью, без особых всплесков. Во вторник было подтверждено пять новых случаев заболевания (днем ранее - четыре). По информации из оперативного штаба, у двоих калининградцев заболевание выявлено после диагностировании пневмонии, у троих COVID-19 обнаружен при активном обследовании. Пол и возраст зараженных и в штабе, и в Роспотребнадзоре сообщить почему-то отказались.

- Все заболевшие госпитализированы в инфекционный стационар. Определен круг контактных, проводится их обследование в условиях изоляции по месту жительства, - добавили в оперативном штабе.

На сегодняшний день в Калининградской области подтверждено 79 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Кашель не проходит, никто не лечит»: Пенсионерка рассказала о жизни в доме престарелых под Смоленском, где у 86 человек заподозрили коронавирус
Пожилые люди считают, что их заразил врач. Якобы, у него жена работала в поликлинике, и там контактировала с больным
«Мы с кошкой вышли погулять»: Как работает и за кем смотрит «карантинный патруль» полиции
Журналист «КП» посмотрел, как полицейские работают в квартирах, где подозрение на коронавирус, как проверяют людей на карантине и смотрят, чтобы никто не гулял на детских площадках
Простой парень в толстовке: «Комсомолка» узнала, кто главный разработчик российской вакцины от коронавируса
Ильназ Иматдинов защитил кандидатскую в 24 года, в соцсетях у него много котиков, но сейчас ему не до них — ученый работает над спасением человечества
Новости 24
В Калининградской области утвердили форму справки для поездок на работу
Прокурор Калининградской области покинул пост в связи с выслугой лет
В Калининграде управляющим компаниям выдадут антисептик для дезинфекции подъездов
Ядовитое царство: на Куршской косе из-за отсутствия туристов началось нашествие гадюк
Для организации доставки на дом компании Калининграда переходят на «Виртуальную АТС» от «Ростелекома»
Власти Калининграда объяснили двукратное увеличение автобусов на улицах города
«Спорт дома»: Калининградцев пригласили на бесплатные онлайн-тренировки
В Калининграде мошенник выманил у моряка 200 тысяч за трудоустройство
Исследование: В Калининградской области растет спрос на медработников
Калининградский министр образования напомнила о санитарных нормах для «дистанционки»
В Калининградской области начались мошенничества с поставками медицинских масок
Калининградцу грозит срок за уклонение от срочной службы в армии
Калининградских девятиклассников будут экзаменовать только по русскому и математике
Калининградцы срезают замки, чтобы их дети попали на закрытые площадки
В Калининграде во время самоизоляции водители стали больше гонять
Калининградские школы до конца апреля останутся на «дистанционке»
В «Храброво» в самолет до Москвы не пустили пьяного пассажира
Власти рассказали, как безработным калининградцам получить 10 тысяч рублей
Калининградца оштрафовали на 15 тысяч за нарушение режима самоизоляции после возвращения из Израиля