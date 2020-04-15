2020-04-15T15:02:34+03:00
Общество

Зеленоградск украшают мозаиками с котами и мышами, а жители скучают по камбале и морю

К симпатичным панно дизайнера Павла Савельева возникают вопросы
Александр КАТЕРУША
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Павел Савельев и его работа.Павел Савельев и его работа.Фото: Facebook
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В Зеленоградске на улице Володарской завершается реконструкция. Вскоре этот участок города-курорта станет пешеходным, а украсят его мозаичные панно. Третью картину из разноцветного стекла на днях завершил предметный дизайнер Павел Савельев из студии Decoremore, который в 2015 году переехал из Москвы жить в Зеленоградск.

- На панно изображена мышь с узелком, которая отправляется в дорогу, - говорит «Комсомолке» художник. – На двух других тоже изображены мыши и коты.

«Всего предполагается 10 подобных панно, объединенных общей темой: Зеленоградской легендой о котах, которые остались в Зеленоградске и мышах, которые ушли в Мемель», - говорится в сообщении на сайте администрации.

Очевидно, «легенду» придумали как раз в культурных отделах местной администрации. Почему именно коты и мыши – непонятно. Точно так же, как непонятно, почему упоминается Мемель – довоенное название литовского города Клайпеда, при этом Зеленоградск не называют Кранцем.

Новая мозаика в Зеленоградске. Фото: Facebook

Новая мозаика в Зеленоградске.Фото: Facebook

И хотя мозаичные панно получаются симпатичные (спасибо трудолюбивому художнику), к ним у калининградцев есть вопросы. Озвучивают их в соцсетях, задают их и автору, который работает по заказу зеленоградской администрации. Претензия одна – где камбала как исторический символ города и вообще, почему нет морской тематики, а одни котики?

- Коты и мыши это мило. Мне приятно их делать. Но я бы хотел проявить себя и в другом. Я предлагал природные формы. Листья, камбала, чайки, ракушки, песок – почему не изобразить все это? – соглашается Павел. - Я попробую настоять и предложить администрации еще раз. Может, они пойдут навстречу. Я же вижу желание людей. И понимаю их запросы, в частности их желание видеть камбалу.

Приниматься за оставшиеся панно Павел Савельев не спешит. Во-первых, не утверждены эскизы и не определены сюжеты. Во-вторых, нужно имеющиеся картины проверить на прочность.

Новая мозаика в Зеленоградске. Фото: Facebook

Новая мозаика в Зеленоградске.Фото: Facebook

В планах установить три панно и взять паузу, посмотреть, каковы они в эксплуатации в условиях городской жизни. Хочется надеяться, что пролежат картины под ногами долго.

- Я рассчитываю на это. Конечно, ломом лед с них сбивать нельзя. Но наступить ботинком или даже каблуком можно, - говорит дизайнер. – Мы выберем подходящие места на улице. Вынем брусчатку и на цементную «подушку» постелем панно. Сама панель влагостойкая, я использовал эпоксидный клей и затирку. Все получилось прочно.

Власти отмечают, что стилистическое решение разработано с учетом продолжения Курортного проспекта с использованием желтой плитки и немецкой брусчатки.

Зеленоградск украшают мозаиками с котами и мышами, а жители скучают по камбале и морю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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