Подкидывали наркотики, чтобы улучшить показатели: в Калининграде задержали группу полицейских

Уже не в первый раз в криминальных махинациях с наркотиками подозреваются сотрудники полиции в Калининградской области. Причем, именно те, кто по долгу службы должен бороться с распространением смертельной отравы в обществе, специалисты отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Имена и фамилии офицеров Западного линейного управления МВД России на транспорте пока официально не разглашаются, но факт криминала налицо – группа лиц по предварительному сговору для улучшения показателей подкидывала амфетамин гражданам. Транспортные полицейские подозреваются в незаконном обороте наркотиков и превышение должностных полномочий.

- Второй отдел по расследованию особо важных дел возбудил против сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков Западного линейного управления МВД России на транспорте уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктом «а», части 3 статьи 228.1, пункта «в», части 3 статьи 286 УК РФ «Сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору и превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий», - сообщила «Комсомолке» старший помощник руководителя Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по взаимодействию со СМИ подполковник юстиции Мария Добрынина.

По версии следствия, полицейские на транспорте решили искусственно завысить количество выявленных ими преступлений по незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ. Они специально провоцировали граждан на сбыт и покупку наркотиков под своим личным контролем. Схема избитая и старая, как мир. Оперативник, просит знакомого человека или просто зависимого наркомана купить у другого подконтрольного товарища (например, своего агента) амфетамин, кокаин или героин. Сделка фиксируется, протоколируется. А продавцу и покупателю закручивают «ласты».

Вот так и на этот раз, полицейские привлекли для реализации своих преступных целей гражданина, который по их поручению попросил знакомого совместно приобрести запрещенные вещества. После спровоцированного приобретения запрещенных веществ, полицейские задержали гражданина.