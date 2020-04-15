На личные деньги: от кислородных концентраторов до мешков с картошкой

В ситуации быстрого распространения эпидемии в стране никакая помощь лишней не будет. В борьбу с коронавирусом включились калининградские бизнесмены и политики.

Депутат Госдумы Александр Ярошук сообщил у себя в Инстаграме, что за счет личных средств оказал помощь 12 больницам, расположенных в его избирательном округе. Среди них - Центральная городская клиническая больница (ЦГКБ) на Летней, городские больницы №№ 2 и 3, а также районные больницы в Багратионовске, Гвардейске, Мамоново, Нестерове, Озерске, Правдинске, Черняховске и Ладушкине.

Наиболее весомая помощь оказана ЦГКБ, для которой на деньги Ярошука приобрели 10 передвижных кислородных концентраторов «Армед 7f 3l», их используют при терапии легочной недостаточности. «Веду переговоры о покупке еще 10 таких аппаратов. Сегодня каждый - на вес золота», - добавил депутат.

Для всех больниц его округа закуплены средства и материалы, необходимые медперсоналу и пациентам. «Это гигиенические маски, антибактериальные гели для рук, антибактериальные салфетки, туалетная бумага, питьевая вода, кофемашины с наборами зернового кофе, микроволновые печи, холодильники, термопоты, электрочайники», - перечислил Александр Ярошук. Он добавил, что на следующей неделе намерен заняться «усилением волонтерской работы» и начать закупку продуктовых наборов для малоимущих.

Один из основателей торговой сети «Виктория», управляющий партнер международного хедж-фонда Lighthouse Николай Власенко сообщил, что потратил около 10 млн рублей на закупку необходимых средств защиты и оборудования для областной инфекционной больницы.

- В такой момент трудно остаться в стороне. Если есть возможность помочь, нужно это делать. Вместе с руководством инфекционной больницы был составлен перечень необходимых средств защиты, препаратов и оборудования, - все это закуплено. Партия должна прийти через две недели, - рассказал Николай Власенко, добавив, что закупки производились в основном в Москве.

Еще один пример благотворительной помощи продемонстрировал сооснователь и генеральный директор компании «1С-Битрикс» Сергей Рыжиков.

- Для меня важен принцип, который заключается в том, что в экстренных ситуациях ни одна система не может выдержать нагрузки, и в таких случаях помощь общества крайне необходима, - говорит бизнесмен. - И те, кто обладает большим ресурсом, должны помогать тем, кому наиболее тяжело. Как показал китайский опыт борьбы с коронавирусной инфекцией, врачи – самый уязвимый класс работников, поэтому наша стратегия помощи заключается в том, чтобы помогать врачам, тем, кто напрямую контактировал и контактирует с зараженными пациентами.

На передовой сегодня – областная инфекционная больница, ей и оказывает помощь Рыжиков и его компания.

- В частности, мы закупили медицинское оборудование и специальные средства защиты, в том числе специальные маски с несколькими степенями защиты, предназначенные для медиков в реанимационном отделении. Эта помощь – от меня лично. Но есть и поддержка от компании «1С-Битрикс». С руководством инфекционной больницы мы уже согласовали широкий список противовирусных препаратов. Мы купим эти лекарства, и они должны поступить в медицинское учреждение в ближайшее время, - рассказал предприниматель.

Руководитель компании «Орбита-Агро» из Гвардейского района, ведущий производитель овощей в Калининградской области Шаиг Мамедов, прекрасно зная, что и без эпидемии жизнь на селе не сахар, развез по поселкам бесплатный картофель. Обычным семьям выдавали по 25 килограммов, многодетным – 75.

- Мне звонили, спрашивали, не фейк ли это. Нет, не фейк. Будем продолжать, - сказал Шаиг Мамедов. - Это хорошо, что у нас есть возможность помогать. Я буду рад, если идею подхватят другие региональные сельхозпроизводители. Давайте жить дружно, помогать друг другу и не ссориться.