2020-04-15T17:27:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Всех прилетающих в Калининград москвичей будут помещать на двухнедельный карантин

14 дней они будут жить либо в своих квартирах, либо в обсерваторе
Александр КАТЕРУШАИван МАРКОВ
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Сейчас в Калининград ежедневно прибывает 5 рейсов из Москвы.Сейчас в Калининград ежедневно прибывает 5 рейсов из Москвы.Фото: Александр КАТЕРУША
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Все прилетающие в Калининград жители Москвы, Санкт-Петербурга и других городов будут помещаться на двухнедельный карантин. Об этом сообщил журналистам губернатор Калининградской области Антон Алиханов. По его словам, самоизоляцию пассажиры будут проходить в своих калининградских квартирах (если они есть), либо в обсерваторе. Новый порядок будет действовать с 20 апреля по 17 мая включительно.

- С нуля часов грядущего понедельника мы будем вводить режим самоизоляции для всех прилетающих из аэропортов Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области, - сказал губернатор.

Этот режим продлится 14 дней.

- У нас ежедневный поток (из Москвы) находится в пределе 450-550 человек, - продолжил губернатор. - Он небольшой по меркам того, как было до введения новых режимов в регионах Российской Федерации. Но мы прогнозируем высокий рост такого рода посещения во время майских праздников, поэтому вводим такие меры.

Антон Алиханов уточнил, что у прилетающих в "Храброво" не будут брать анализ на коронавирус:

- Эти люди будут помещаться в режим самоизоляции на дому, а если у них нет возможности самоизолироваться, они будут помещаться в обсерватор. В случае ухудшения их здоровья они должны будут обращаться в медицинские организации, к ним будут приезжать люди и брать анализ, как это происходит и происходило раньше. Что касается обсерватора, то его мощности не безграничны. Поэтому я поручил министру культуры и туризма Андрею Ермаку вместе с коллегами из минздрава и Роспортебнадзора решить (вопрос) с рядом отелей, можем ли мы разместить в отелях таких людей и создать в них условия обсервации. Такие предложения у нас уже были. В частности, от гостиницы «Патриот». Мы будем компенсировать расходы этих отелей и поможем отдельным отелям, которые готовы принять у себя людей.

В настоящее время аэропорт «Храброво» принимает 5 рейсов из столицы.

- Стабильно у нас ежедневно идет 5 рейсов из Москвы и 1-2 из Санкт-Петербурга, - скахзала "КП" Наталья Грицун, помощник генерального директора «Храброво» по связям с общественностью. - Также выполняются рейсы авиакомпании «Азимут» из\в Краснодар, Калуга, Ростов. Есть рейсы в Пермь, Белгород и Сыктывкар. Но они не ежедневные.

Она отметила, что пассажиры, в частности московских рейсов, в обязательном порядке проходят проверку Роспотребнадзора в аэропорту Калининграда.

Известно, что прилетающим дистанционно измеряют температуру.

Отметим, за последние сутки в России подтверждены 3388 случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 65 регионах. Только в Москве насчитали 1774 случая, еще 272 в Московской области.

За минувшие сутки умерло 28 пациентов с коронавирусом, из них в Москве – 11 человек. Летальных случаев в стране за все время - 198.

Всего в РФ на сегодняшний день зарегистрировано 24490 случаев COVID-19 в 84 регионах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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