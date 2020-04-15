2020-04-15T17:27:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим самоизоляции в Калининграде продлили до 26 апреля: новые правила будут еще жестче

Мы разобрались, какие правила будут действовать в Калининградской области, начиная с четверга, 16 апреля
Кирилл Алексеев
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Полиции в городе станет больше.Полиции в городе станет больше.Фото: Иван МАРКОВ
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В среду в Калининградской области зарегистрировали пять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число случаев в нашем регионе достигло 84, до рубежа в 100 заболевших остается совсем немного. Спада в распространении смертельно опасной инфекции, увы, пока не наблюдается. Это послужило основанием для того, чтобы руководство региона приняло более жесткие меры.

Так, режим самоизоляции, действующий в Калининградской области с 31 марта, решено продлить еще на неделю - до 26 апреля включительно. Возможно, этим сроком дело не ограничится, и карантин будет продолжаться. Передвижение по городу и по области с четверга, 16 апреля, станет возможным только при наличии специальной справки для работающих граждан. Справка имеет единую форму, утвержденную региональным правительством, и выдается руководством предприятия. С завтрашнего дня без этой справки въехать в Калининград будет проблематично - на въездах в город будут стоять посты ДПС и проверять у водителей и пассажиров наличие справок. Из-за этого на главных магистралях ожидаются внушительные пробки. Отсутствие справки может послужить основанием для административного наказания. Штрафы же сейчас зверские - от 15 тысяч рублей.

Ряд категорий граждан освобождены от получения справок. Среди счастливчиков - полицейские, врачи, чиновники, журналисты и некоторые другие категории населения. Но в любом случае при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также служебные корочки.

С паспортом, но без справки по-прежнему можно выгуливать собаку (но не далее, чем в 100 метрах от дома), ходить в ближайшие продуктовые магазины, выносить мусор, получать экстренную медицинскую помощь. Можно также ездить на дачу, однако там необходимо соблюдать все меры самоизоляции и санитарной безопасности. То есть копать грядки можно, а жарить шашлыки вместе с соседями нельзя.

Очевидно, что сейчас главным очагом распространения коронавирусной инфекцией является Москва. В связи с этим все пассажиры, прибывшие в аэропорт "Храброво" московскими (и всеми остальными рейсами, которые остались), с понедельника, 20 апреля, будут помещаться на двухнедельный карантин. Самоизолироваться можно дома, если пассажиры обладают недвижимостью в Калининградской области, либо в специальном обсерваторе. На эту роль сейчас выбирают гостиницы. Скорее всего, местом размещения "карантинных" москвичей станет гостиница "Патриот". Народу сейчас из Москвы летит немного, но число пассажиров может заметно увеличиться во время майских праздников. Именно поэтому новый порядок будет действовать, как минимум, до 17 мая.

К счастью, есть и некоторые послабления. Губернатор Антон Алиханов немного расширил список предприятий, которым можно будет работать во время режима самоизоляции. К уже действующим предприятиям (это практически вся промышленность) добавились химчистки, сапожные мастерские, небольшие бытовые предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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