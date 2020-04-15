2020-04-15T18:41:50+03:00
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Пандемия безработицы: на биржу труда в Калининграде встает по 600 человек в день

По словам губернатора Антона Алиханова, динамика изменилась в течение прошлой недели
Иван МАРКОВ
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О росте безработицы Антон Алиханов сообщил на еженедельном брифинге.О росте безработицы Антон Алиханов сообщил на еженедельном брифинге.Фото: Иван МАРКОВ
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В Калининградской области из-за введенного 31 марта режима самоизоляции резко пошло вверх число новых безработных. Об этом в среду, 15 апреля, на очередном брифинге заявил губернатор Антон Алиханов.

- У нас, если смотреть за последнюю неделю, динамика по числу безработных и первичных заявлений достаточно существенная, - заметил глава региона. - Если в среднем брать, то это около 600 заявлений в день. Бывает 450, 500, 600 заявлений. Мы со всеми этими людьми работаем.

Алиханов отметил, что региональное правительство подготовило ряд предложений по этому поводу, и эти предложения уже переданы федеральным властям.

- Сегодня было совещание с Андреем Рэмовичем Белоусовым (первый заместитель председателя правительства Российской Федерации – Ред.), - продолжил губернатор. - Мы надеемся, что те предложения, которые мы дали по поводу поддержки малого и среднего предпринимательства, тоже в ближайшее время будут реализованы и на федеральном уровне. Я говорю о дофинансировании и докапитализации наших фондов поддержки, гарантийного фонда, фонда микрозаймов и других.

Напомним, ровно неделю назад руководитель пресс-службы HeadHunter по Северо-Западу Ирина Жильникова сообщала "КП", что предложения по удаленной работе составляют всего около 2% всех вакансий, что не покрывает спрос. Тогда же калининградский центр занятости заявил, что может предложить калининградцам только три удаленных вакансии.

Еще ранее, в понедельник,6 апреля, министр социальной политики Калининградской области Анжелика Майстер сообщила журналистам, что число безработных в регионе хотя и начало расти, но рост этот незначительный.

- Мы видим чуть-чуть увеличение числа обращений в службу занятости. За прошлую неделю прирост обращений составил плюс 6,5% примерно, - рассказала Майстер. - Обращаются и те, кто впервые встает на учет (таких у нас примерно 300 человек за прошлую неделю), но много и тех (680 человек), кто подтверждал, что они пока без работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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