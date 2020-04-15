Как в Калининграде в условиях коронавируса поддерживают бизнес и рынок труда

Накануне у калининградцев была возможность в прямом эфире задать вопросы министру социальной политики Калининградской области Анжелике Майстер (далее по тексту – АМ) и руководителю центра поддержки предпринимательства Калининградской области Кириллу Лило (далее по тексту – КЛ) о разработанных мерах поддержки бизнеса и рынка труда в Калининградской области в условиях коронавируса. «Комсомолка» приводит самые важные моменты эфира.

КАК ПОЛУЧИТЬ 10 МИЛЛИОНОВ?

Одна из первых просьб от калининградских предпринимателей во время «Прямой линии» - рассказать о льготном займе под 0,1 процента. Заявки на получение займа принимает центр поддержки предпринимательства Калининградской области.

КЛ:

- По программе, разработанной по поручению губернатора Антона Алиханова, предприниматели могут оформить льготный заем в сумме до 10 миллионов рублей под 0,1 %. Заявки принимаются от субъектов малого и среднего бизнеса, наиболее пострадавших от последствий коронавируса. Средства займа могут быть направлены на финансирование текущих расходов предприятия: выплату заработной платы, аренды, оплату текущих платежей по кредитам и лизингу, налогов, приобретение сырья, материалов и других расходов.

Заем предоставляется на срок 12 месяцев. Но в случае продления кризисной ситуации мы будем готовы рассмотреть возможность увеличения срока возврата.

Ключевым обязательством заемщика является сохранение рабочих мест в своей организации и определенного уровня заработной платы.

Максимальная сумма займа определена в 10 миллионов рублей, но она не может быть более 4,5 среднемесячных фондов оплаты труда по итогам 2019 года. Половину суммы займа необходимо направить на оплату труда, обязуясь сохранить не менее 75% среднесписочной численности работников в 2020 года относительно 2019 года. То есть, эта мера нацелена в первую очередь на сохранение рынка труда.

В настоящий момент бюджет новой программы льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства составляет 200 миллионов рублей. И в наш центр уже поступило более 100 заявок на получение этой формы поддержки. Первые заявки от 13-ти компаний рассмотрены на общую сумму более 30 миллионов рублей. И уже в ближайшие дни эти компании смогут получить средства поддержки.

Кирилл Лило призвал калининградцев также познакомиться с информацией о других антикризисных мерах, которые реализует центр поддержки предпринимательства – ЗДЕСЬ.

«Я ОСТАЛСЯ БЕЗ РАБОТЫ. ЧТО ДЕЛАТЬ?»

- Как поддержать тех, кто остался без работы? Еще один вопрос, который часто поступал во время работы «Прямой линии».

АМ:

- Безработные граждане могут претендовать на получение выплаты в размере 10 тысяч рублей от регионального правительства. На эти цели из областного бюджета выделено 100 миллионов рублей. Выплату в размере 10 тысяч рублей смогут получить граждане, являющиеся жителями Калининградской области, официально признанные безработными в соответствии с Законом о занятости и имеющие продолжительность трудовой деятельности и иной занятости с начала 2020 года не менее 30 рабочих дней на день прекращения такой деятельности. Перечисление будет осуществляться в течение двух месяцев платежами по 5 тысяч рублей каждый.

Решение о назначении выплаты принимает Центр занятости населения на основании заявления безработного гражданина. Его необходимо подать в срок до 1 июля 2020 года в Центр занятости населения лично, либо через личный кабинет портала «Госуслуг» или через личный кабинет интерактивного портала rabotakaliningrad.ru с указанием реквизитов счета безработного гражданина, открытого в кредитной организации Российской Федерации, и паспортных данных (Подробнее о правилах работы на новом портале читайте ЗДЕСЬ.

Телефоны «горячей линии» по организации такой меры поддержки в Калининградской области:

8 (4012) 512-518, 8(4012) 215-905.

ДЛЯ САЛОНА КРАСОТЫ И СФЕРЫ ТУРИЗМА

По словам Анжелики Майстер, в скором времени в регионе вступят в силу новые меры поддержки рынка труда и предпринимателей.

АМ:

- Одна из новых мер, которая вот-вот начнет работать в регионе, направлена на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, где численность сотрудников не более 15 человек. Мы подготовили форму расчета этой помощи, согласно которой можно будет получить от 15 до 100 тысяч рублей на оплату аренды (если есть договор аренды), на частичную выплату зарплаты для штатных сотрудников. Если предприятие – это один человек, то можно рассчитывать на выплату в размере 15 тысяч рублей. Если два работника – 40 тысяч рублей. Если до 15 человек, то можно получить в качестве поддержки все 100 тысяч рублей. Важно, чтобы это ИП было действующим, чтобы не было долгов по налогам и сборам, чтобы не было банкротства, чтобы был учтено в реестре СМП. Мы говорим о таких пострадавших отраслях как: туризм, спорт, отдых и развлечения, услуги парикмахерских и салонов красоты, бытовые услуги. Вот предприниматели из этих сфер могут получить такую выплату. Для получения такой поддержки в Центре занятости населения необходимо заключить соглашение, которое потребует предоставления достоверных сведений. После заключения этого соглашения средства будут в ближайшие три дня перечислены на счет индивидуального предпринимателя.

О «КОНТРАКТЕ ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ»

АМ:

- Еще одна новая мера поддержки, которая заработает в Калининградской области в ближайшее время, мы условно назвали «Контракт для самозанятых». По условиям, предпринимателю может быть предоставлена безвозвратная субсидия в размере 50 тысяч рублей именно на регистрацию своего ИП, на получение юридической консультации, на оплату нотариальных действий, на расходы, необходимые для организации своего дела. Для получения такой субсидии необходимо обратиться также в центр занятости населения Калининградской области. Потребуется: копия паспорта, реквизиты счета, а также нужно будет подписать ряд обязательств: о возврате средств, если будет нарушено соглашение, подтверждение заявления в налоговую службу об открытии своего ИП. Мы, конечно, хотим, чтобы жители обратили внимание на эту меру поддержки, воспользовались ею.

- Обращаться за помощью нужно дистанционно, никуда приходить, приезжать не нужно! Оставайтесь дома! – подчеркнули Анжелика Майстер и Кирилл Лило.

ЦИФРА ДНЯ

752 миллиона рублей – таков на сегодня объем общего пакет мер по поддержке экономики и бизнеса в Калинингарадской области в условиях эпидемиологических ограничений.

ПРОЧИТАНО В СОЦСЕТЯХ…

Не ноешь, не скулишь – получи поддержку!

На что еще обращают внимание властей калининградские бизнесмены?

"А будет ли поддержка тем бизнесменам, которые не нуждаются в поддержке и соответственно не отвлекают власти от реальных проблем, вызванных пандемией? – спросил во время «Прямой линии» в Инстаграме Александр. - Всем нелегко сейчас, но мне видится, что многие предприниматели слишком рано начали причитать о своих невзгодах, а большинство (мое субъективное мнение) наживаются тупо на всеобщей беде. А потом, когда все будет хорошо, те, кто не скулил и не ныл, будут в проигрыше в сравнении с псевдострадальцами. Может, стоит предложить бизнесу, который за свой счет продержится этот тяжелый период, поблажки в будущем, за недочеты в прошлом. А сегодня власть пусть сосредоточится на помощи населению".

"Я – индивидуальный предприниматель. Имею магазин игрушек на одном из рынков города. Не имею возможности работать. Аренду и долги перед поставщиками никто не отменял. Имею ли я возможность получить какую-то поддержку для своего бизнеса?", - спросил другой пользователь соцсетей.

- Что касается игрушек, нужно посмотреть, возможно, в перечне товаров, которыми вы торгуете, есть те единицы, которые относятся к товарам первой необходимости, - прокомментировал Кирилл Лило. - И у вас есть все основания, чтобы ваш магазин не был закрыт. Внимательно изучите нормативные акты, и окажется, что все не так плохо. Например, магазин «Детский мир» работает сегодня, поскольку в перечне товаров есть товары первой необходимости.