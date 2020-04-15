Калининградцам на улицу только со справками, а москвичей – на карантин: Антон Алиханов рассказал о новых правилах режима самоизоляции

В среду 15 апреля губернатор Антон Алиханов собрал внеочередной брифинг во дворе правительства Калининградской области. По тому, что глава региона впервые вышел к журналистам в медицинской маске, сразу стало понятно, что речь пойдет об очередном ужесточении режима самоизоляции. Собственно, так и случилось.

«Комсомолка» выбрала из речи губернатора самые важные тезисы.

О ПРОДЛЕНИИ РЕЖИМА САМОИЗОЛЯЦИИ

- Режим самоизоляции мы продляем еще на неделю. До 26 апреля включительно. Мы продляем этот режим на неделю исходя из того, что если мы с вами будем себя хорошо и примерно вести, будем соблюдать все меры предосторожности, и ситуация будет сохраняться на тех же уровнях заболеваемости и выздоровления, который они показывают сейчас, то мы готовы дальше смягчать режим самоизоляции, оставляя максимально жесткие ограничения для групп риска.

ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ ДЛЯ ТУРИСТОВ ИЗ МОСКВЫ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

- С нуля часов грядущего понедельника мы будем вводить режим самоизоляции для всех прилетающих из аэропортов Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области. Если у человека есть, где самоизолироваться на дому, или он житель региона, то будет находиться дома. Если у человека такой возможности нет, то он должен быть помещен в обсерватор. С учетом того, что мощности нашего действующего обсерватора не безграничны, я поручил министру культуры и туризма Андрею Ермаку вместе с коллегами из минздрава и Роспортебнадзора решить с рядом отелей, можем ли мы разместить в отелях таких людей и создать в них условия обсервации. Такие предложения у нас уже были. Мы будем компенсировать расходы этих отелей. У нас ежедневный поток находится в пределе 450-550 человек. Он небольшой по меркам того, как было до введения новых режимов в регионах Российской Федерации. Но мы прогнозируем высокий рост такого рода посещения во время майских праздников, поэтому вводим такие меры.

Режим, касающийся «Храброво» будет введен с понедельника 20 апреля и продлится до воскресенья 17 мая.

ОБ АНАЛИЗАХ НА КОРОНАВИРУС ДЛЯ ПРИЛЕТАЮЩИХ В КАЛИНИНГРАД

Алиханов уточнил, что у прилетающих в «Храброво» не будут брать анализ на коронавирус.

- Эти люди будут помещаться в режим самоизоляции на дому, а если у них нет возможности самоизолироваться, они будут помещаться в обсерватор. В случае ухудшения их здоровья они должны будут обращаться в медицинские организации, к ним будут приезжать люди и брать анализ, как это происходит и происходило раньше.

О РОСТЕ БЕЗРАБОТИЦЫ

- У нас, если смотреть за последнюю неделю, динамика по числу безработных и первичных заявлений достаточно существенная, - заметил глава региона. - Если в среднем брать, то это около 600 заявлений в день. Мы со всеми этими людьми работаем. Сегодня было совещание с Андреем Рэмовичем Белоусовым (первый заместитель председателя правительства Российской Федерации – Ред.), и надеемся, что те предложения, которые мы дали в части поддержки малого и среднего предпринимательства, тоже в ближайшее время будут реализованы и на федеральном уровне. Я говорю о дофинансировании и докапитализации наших фондов поддержки, гарантийного фонда, фонда микрозаймов и других.

О РАСШИРЕНИИ СПИСКА РАБОТАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

- Мы со следующего понедельника делаем небольшие послабления, расширяя круг организаций, которые будут работать. В основном, это будет касаться коммунально-бытового сектора, который не связан с непосредственным или долгим общением клиента с сотрудниками организаций. Это, например, деятельность химчисток, сапожных мастерских или мастерских по изготовлению ключей. Все эти организации будут обязаны соблюдать все те требования, которые у нас указаны в постановлениях со ссылками на требования Роспотребнадзора.

О САНИТАРНЫХ ПРОВЕРКАХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Губернатор также отметил, что те предприятия, которым ранее уже было выдано разрешение на осуществление деятельности, будут проверяться на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических правил.

- Если это не будет выполняться, мы вынуждены будем штрафовать или, в крайнем случае, приостанавливать работу на срок до 90 дней, - заявил Алиханов.

О ПЛАНЕ НОВЫХ ПОСЛАБЛЕНИЙ

- Мы будем расширять сферы, которым будет разрешена работа по мере развития эпидемиологической ситуации. План по смягчению ограничительных мер у нас уже подготовлен. Он не будет доведен до вас сейчас, дабы не создавать необоснованных ожиданий по снятию этих мер.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ ТОЛЬКО ДЛЯ РАБОТАЮЩИХ

- Движение на общественном транспорте доступно для тех людей, у которых есть справки с места работы и которые передвигаются на этом общественном транспорте для посещения работы и для возвращения обратно к месту проживания.

О РАБОТЕ ТАКСИ

Журналисты спросили про таксистов, работающих на агрегаторы. Можно ли им будет работать в случае, если работодатель-агрегатор не будет информировать правительство о количестве своих сотрудников?

- Такие таксисты будут штрафоваться, - ответил Алиханов. – Нам нужна информация и нам нужны справки. Если таксист индивидуальный предприниматель, то он может сам себе выдать эту справку и оказывать услуги.

Что касается обычных такси, то они продолжат работу со справками от работодателей.

О ВЕЛОСИПЕДИСТАХ

С момента введения режима самоизоляции, калининградцы не могли понять, является ли велосипед личным транспортом, на котором можно передвигаться по городу и за его пределами. В среду 15 апреля губернатор ответил на этот вопрос.

- Да, велосипед относится к личному транспорту, - заявил глава региона. –Я вам на Комсомольской выбил велодорожку, пользуйтесь.

РЫБАЧИТЬ – ТОЛЬКО ПО ОДНОМУ

- Мы отдельно урегулировали вопрос, касающийся одиночных рыбаков, которые занимаются своей рыбной ловлей на маломерных судах. Мы разрешаем эту деятельность, но исходим из того, что один человек находится на таком плавательном средстве. То есть, это не какая-то большая компания, а один рыбак, и если он может доехать туда на своем личном транспорте и выйти в море или в залив.

Отметим, что это послабление не касается рыбаков, стоящих на берегу.

О КАЛИНИНГРАДЦАХ, СНИМАЮЩИХ КВАРТИРУ БЕЗ ДОГОВОРА

- Мы исходим из того, что штрафовать их необязательно. Можно делать условно предупреждение и все. Я и сам снимаю квартиру, у меня, правда, арендный договор есть. Я налоги плачу. Полиция же ничем злоупотреблять не будет. Она будет действовать в правовом поле. Я все понимаю, но считаю, что налоги надо платить всегда, поэтому, если вы их раньше не платили, то у вас есть все возможности начать это делать. Зарегистрировать договор аренды, подписать его. Но если вы свой арендный договор со своим арендодателем подпишете, полиция не будет спрашивать, платили вы налоги или нет. Просто подпишите этот договор и носите его с собой. Мы исходим из того, что у полиции нет никакого плана по количеству штрафов. Наша главная задача – это социальное разобщение и минимизация социальных контактов. Вот и все. Если вы идете по улице в сторону магазина или выходите из аптеки и идете обратно к себе домой, и если вы с собой захватите арендный договор, это просто будет дополнительным документом, который вы можете показать полицейскому и сказать, что живете здесь и идете домой. Но мы предусмотрели возможности показывать документы в электронном виде. Если вы сделаете фотографию или принтскан, то на телефоне можете их показать. С руководством УМВД я это проговорю.

О ДАЧНИКАХ

- Никак не надо доказывать, что вы едете на дачу. То, что я сказал, доведено до органов внутренних дел, и никаких проблем с перемещениями у вас не будет. Если вы едете на своем личном транспорте или на любом транспорте, которым вы имеете право управлять, на свою дачу, то это не запрещено.

О 500 МИЛЛИОНАХ НА МЕДИЦИНУ

- Вчера было принято решение о том, что мы дополнительно готовы выделить 500 миллионов рублей на дополнительную закупку дл я больниц средств индивидуальной защиты, ИВЛ, рентген-аппаратов и так далее. Соответствующее решение нормативно будет принято либо сегодня до конца дня, либо до обеда четверга.