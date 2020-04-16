Отмена Парада Победы 9 мая 2020 в Калининграде: почему не состоится и на какое число перенесут

Парад Победы, намеченный на 9 мая, в Калининграде не состоится. В среду российские ветеранские организации попросили президента Владимира Путина перенести парад Победы 2020. Как сообщает ТАСС, они направили ему обращение с просьбой перенести парад Победы в Москве с 9 мая на более позднюю дату, когда ситуация с распространением коронавируса нормализуется. В четверг президент заявил, что парад - как в Москве, так и в других городах - состоится не 9 мая, а позже.

- До праздника меньше месяца. И дата 9 мая святая, и жизнь каждого человека свята. Риски слишком высоки. Это не дает мне права начать подготовку, - сказал Владимир Путин в эфире телеканала "Россия".

Новая дата не определена, вся зависит от распространения эпидемии. Чаще других называется 24 июня. Именно в этот день в 1945 году прошел парад на Красной площади в честь победы над фашистской Германией.

В этом году в начале марта специалисты Балтийского флота начали готовить к военному параду 9 мая в Калининграде танк Т-34, который участвовал в штурме Кёнигсберга в 1945 году. Легендарная боевая машина ежегодно проезжает по центру города – это стало традицией.

В 2019 году в параде на площади Победы в Калининграде приняли участие свыше двух тысяч военнослужащих Балтфлота и силовиков. Перед трибунами на легковых автомобилях проехали ветераны Великой Отечественной войны: участники битвы на Курской дуге, освобождения Польши и Чехословакии, штурма Кёнигсберга, Пиллау и других городов Восточной Пруссии.

Год назад гостям помимо Т-34 продемонстрировали 70 единиц военной техники. Зрителям показали танки Т-72Б3, крупнокалиберные пушки «Гиацинт», самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», зенитно-ракетные комплексы «С-400», зенитно-пушечные комплексы «Панцирь - С1», тактические ракетные комплексы «Искандер», противокорабельные береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», реактивные системы залпового огня «Град» и другую технику. Впервые в военном параде 2019 года в Калининграде в составе механизированной колонны прошла самоходная артиллерийская установка «Мста-С».

Ранее сообщалось, что калининградские ветераны не поедут 9 мая в Москву на Парад Победы. Накануне председатель совета ветеранов Калининградской области Юрий Боченков получил письмо из администрации президента. В документе сообщалось, что лиц старше 65 лет, в том числе и ветеранов Великой Отечественной войны не нужно направлять в Москву на мероприятия в честь 75-летнего юбилея Победы. Связано это с угрозой распространения коронавируса.