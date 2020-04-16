Коронавирус в Калининграде, последние новости на 16 апреля 2020: без бумажки никуда

Коронавирус в Калининграде, сообщаем последние новости на 16 апреля 2020 года. Режим самоизоляции и автомобильные пробки - вещи, казалось бы, несовместимые. Однако в этом, високосном, году возможно все. С четверга, 16 апреля, для перемещений по Калининграду и области необходимы справки установленного образца. На дороги для проверки наличия этих справок выехали сотрудники ГИБДД. Результат - пробки.

Надо еще понимать, что самоизоляция самоизоляцией, но работать сейчас разрешено значительному числу предприятий. В их число входит практически вся промышленность, а последним распоряжением губернатор Антон Алиханов сделал послабления малому бизнесу, разрешив открыться химчисткам и различным мастерским бытового обслуживания.

В таком ограниченном формате будем жить, как минимум, до 26 апреля - в среду режим самоизоляции был продлен еще на неделю. А там, глядишь, и до майских праздников придется трудиться на удаленке. Все зависит от темпов распространения коронавирусной инфекции. Не хочется каркать, но сейчас ситуацию аховой не назовешь - второй день подряд в Калининградской области регистрируется пять новых случаев заражения. По сравнению со многими российскими регионами, а особенно с Москвой, это сущие крохи. И если будем дисциплинированы и ответственны друг перед другом, глядишь, и избежим вспышки. Во всяком случае, дела у наших соседей - Польши и Литвы - в последнее время пошли лучше и там начали потихоньку ослаблять условия карантина.

И напоследок цифры. В течение последних суток под наблюдения взяли около 100 человек, и их общее число приближается к 800. В общей сложности на коронавирус обследовано более 8,6 тысячи человек, зафиксировано 84 случая заражения, более 20 пациентов выздоровели, один человек умер.