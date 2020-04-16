«Ситуация сложная - мы, как будто на острие ножа»: что происходит в доме престарелых в Пионерском

В доме-интернате для инвалидов и престарелых «Сосновая усадьба», что в Пионерском, царит тотальная изоляция и стерильная чистота. Ведь здесь сейчас находятся около 230 человек, в основном преклонного возраста с букетом хронических заболеваний. Именно дома престарелых, как показывает мировая практика, становятся самым уязвимым местом, где смертельно опасный коронавирус массово убивает людей.

- Мы делаем все возможное, что необходимо в данном случае по приказам инздрава и постановлениям Роспотребнадзора. Все требования выполняем. Конечно, нужны дополнительные ресурсы, в том числе незапланированные материальные расходы. Но тем не менее делаем всё, чтобы наши пациенты были в безопасности и здоровы, - сообщил «Комсомолке» главный врач «Сосновой усадьбы» Виталий Полищук. – К сожалению, мы не находимся на необитаемом острове, что было бы идеально в данной обстановке, но добиваемся максимальной изоляции наших подопечных. Ситуация сложная – на острие ножа. Поэтому полностью ограничили очный контакт получателей наших услуг с родственниками и знакомыми. Заочно организовали видеосвязь по доступным мессенджерам. Люди имеют возможность разговаривать по скайпу и вайберу с родными и друзьями. К ним приезжают, передают продукты, вещи, лекарства. Наш персонал контролирует и принимает передачи. Но прямой контакт абсолютно исключен. Объясняем людям причины и необходимость строгой самоизоляции на территории учреждении.

Очевидно, что беспрецедентные меры безопасности в интернате для престарелых предприняты ради жизни калининградских стариков. Напомним, зимой 2017 года здесь случилась вспышка дизентерии. Четыре человека погибло. 7 февраля в инфекционную больницу Калининграда госпитализировали 13 человек с признаками пищевой инфекции. Затем количество пострадавших увеличилось до 32 человек, диагноз «дизентерия Флекснера» был подтвержден лабораторно у 31. Врачи областной инфекционной больницы работали круглосуточно.

- Дополнительно были развернуты две палаты на 10 человек в кишечном и четвертом инфекционном отделении, где лежали люди с ОРВИ и гриппом, - вспоминает главный внештатный инфекционист Калининградской области Игорь Иванов.