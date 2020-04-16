«Вся шелуха слетит, останутся сильные»: в Калининграде начали продавать бары и клубы

В Калининградской области продолжает действовать режим самоизоляции. Без надобности нельзя выходить из дома, нарушителей штрафуют, массовые мероприятия отменены. Давно закрыты все клубы и бары. Народ уже начинает забывать, как выглядят бармены и что это такое, когда в темноте гремит музыка.

И вот, пока вы сидите по домам, бары в городе уже продают. Так, в Калининграде на продажу выставили два клуба. Это заведения на Ленинском проспекте, 18. Объявления размещены на сайте Avito.

За «Nova bar» со всем оборудованием, мебелью и техникой просят 9 млн рублей. Ставка аренды там 200 тысяч рублей в месяц плюс 25 тысяч за коммунальные услуги.

Бар «Base» с оборудованием и товарными остатками продают за 4,5 млн рублей. Его помещение также находится в аренде.

О том, почему в Калининграде клубов и баров станет меньше, а также о перспективах городского шоу-бизнеса «Комсомолка» поговорила с продюсером и владельцем «Вагонки» Андреем Левченко.

- Клубная и барная индустрия – это очень сложный продукт, но он всегда невероятно привлекателен для всяких чудаков. Это такая зараза для сумасшедших. Кто-то в силу молодости и определенного душевного порыва мечтает создать бар, чтобы там собирались его приятели. А какой-то состоявшийся бизнесмен хочет, чтобы у него был клуб или бар, чтобы там ходили красивые девушки, чтобы туда можно было пригласить друзей. В основном это имиджевые вещи. Редко это вопрос про экономику и профессионализм, - говорит Андрей Левченко.

По его словам большинство тех, кто является владельцем и собственником помещений, где расположены клубы и бары, сейчас чувствуют себя довольно уверенно.

Чего не скажешь про арендаторов. Одни только арендные платежи могут задушить. А есть еще требования пожарной и санитарной безопасности, персонал, которому нужно платить зарплату, закупки, охрана и так далее.

- В ситуации с коронавирусом, когда все заведения закрыты, и говорить нечего. Ясно одно – вся шелуха слетит. Останутся сильные и верные. Вот, бар «Ельцин» - ребята, хозяева бара, живут этим делом. Поэтому к ним ходят люди. Уверен, они будут первыми, кто откроется после снятия ограничений, связанных с коронавирусом. Потому что там есть атмосфера, и люди по ней скучают. Таких баров в городе очень немного. И может быть, люди в них вернутся. Кто из них на аренде – наверняка не выдержит, ну или будет очень тяжело. Собственники помещений, к сожалению, редко идут на встречу, - говорит Андрей Левченко.

Есть опасность, что многие развлекательные заведения Калининграда просто будут уничтожены всей этой ситуацией с коронавирусом.

- Я бы не стал говорить «уничтожены». Жизнь продолжается! Шоу-бизнес - это праздник. Поверьте, свято место пусто не бывает. Сумасшедшие, которые хотят играть в шоу-бизнес, находятся в каждом поколении. Этого еще будет столько, что только и будем успевать ездить на такси от бара до клуба. Главное, чтобы на смену этому коронавирусу не прибежал какой-то другой. Тогда мы с ума сойдем! Но если это будет долго и постоянно, то лучше мы будем умирать в барах, чем в самоизоляции в квартирах (смеется).