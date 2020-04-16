«Он не рухнул, его разобрали»: что происходит с домом Ловиса Коринта в Гвардейске

В Гвардейске от дома художника Ловиса Коринта остались лишь фрагменты стен первого этажа и фундаменты. Об этом в группе «Ловис Коринт как национальное достояние» сообщила калининградка Мария Логинова, приложив фотографию руин здания.

- Вчера заглянула за забор, где происходит реставрация дома художника, – написала она. - Я, конечно, не специалист, но...

РАБОТЫ ОСТАНОВИЛИ В КОНЦЕ МАРТА

Претензии к подрядчику, компании «Мириам», были и раньше. Так в пятницу 28 февраля калининградский краевед Павел Белорецкий сообщил на своей странице в фейсбуке, что с территории памятника истории и культуры подрядчик начал вывозить строительный мусор.

- Огорчила только черепица, которую сняли с крыши и просто накидали валом на землю, разбив ее в крошку, - написал Белорецкий. - Любопытно, неужели черепицу нельзя использовать повторно? «Падающую» стену подперли и аккуратно разобрали сверху. Ни одного рабочего я не увидел, хотя сегодня будничный день - пятница. Никаких объявлений для информирования граждан нет. Охраны нет.

Дом Коринта перед началом реставрации.Фото: Павел Белорецкий

Судя по последним снимкам, подрядчик решил оставить от памятника архитектуры только те куски стен, которые не успел разобрать. По словам архитектора Марии Сизиковой из компании «Восточно-прусский ландшафт», остановить работы она потребовала еще в конце марта.

- Я вела авторский надзор на объекте, - рассказывает Мария. - Подрядчик не уведомил ни нас, ни службу охраны объектов культурного наследия о том, что начинает разбирать здание. В проекте была предусмотрена только разборка той стены, которая обвалилась в конце февраля, а также второго торца до уровня первого этажа.

- Когда вы увидели, что подрядчик разобрал почти все?

- Это было 24 марта, - отвечает Сизикова. - Собственно, объект сейчас выглядит так, как он уже выглядел тогда, потому что мы потребовали приостановить работы.

- Можно ли назвать реставрацией работы, которые сейчас происходят на доме Коринта?

- Нет, это уже, скорее, восстановление. Но эти работы и ранее не назывались реставрацией. По документам они проходят как «приспособление к современному использованию».

КОРРЕКТИРОВКИ В ПРОЕКТ

С Марией Сизиковой не согласен министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак. По его словам, подрядчик просто решил внести свои корректировки в проект.

- Ситуация на объекте заключается в том, что на сегодняшний момент подрядчик при реализации проекта обнаружил несколько достаточно спорных решений в этом проекте, с которым он начал работу, - заявил Ермак. – Эти работы, которые он выполняет, в проекте были несколько иначе представлены. Там часть этого комплекса требует очень серьезной реконструкции. В том числе с разборкой некоторых элементов.

В среду 15 апреля «Комсомолка» и другие калининградские СМИ сообщили, что дом Коринта просто рухнул. Андрей Ермак не согласился и с этим утверждением.

- Стена на сегодняшний момент не рухнула, она была разобрана специально для того, чтобы сделать ее более ровной и более устойчивой. Она будет восстановлена, причем восстановлена она будет из того же аутентичного кирпича. Кирпич этот сейчас на строительном участке сложен аккуратненько. И после того, как будут внесены корректировки в проект, эта стена будет восстановлена. То же самое касается и неких других элементов.

В марте стены были еще целы.Фото: Правительство Калининградской области

Андрей Ермак также добавил, что часть оставшихся стен будут разбираться и дальше, так как они утратили устойчивость.

- Мы там на объекте сейчас посмотрели внимательно и увидели, что некоторые стены имеют достаточно глубокие трещины, и их нельзя оставлять в таком виде, - продолжил министр. - Безусловно, их тоже надо будет разбирать, укреплять, сажать на новый раствор. Но все будет сделано, как я уже говорил, из того же кирпича, из которого эти стены сделаны.

По мнению Ермака, из-за последних жильцов дома Коринта его и ранее нельзя было считать аутентичным.

- Мы посмотрели, что некоторые элементы стен сделаны гораздо позднее, чем в то время, когда там жил Ловис Коринт, - добавил Ермак. – Там есть и элементы силикатного кирпича, и советские гвозди с советским рубероидом, поэтому говорить о том, что там сейчас разрушается какая-то аутентичность, существовавшая еще со времен Ловиса Коринта, не приходится. Сейчас нужно сделать в первую очередь этот объект безопасным для дальнейшей его эксплуатации. Это первое. И второе – максимально использовать те материалы, из которых этот дом сейчас сделан. Что, собственно, подрядчик и делает.

Ермак также добавил, что проект окончательно будет скорректирован уже к 1 мая, а сроки сдачи объекта изменены не будут. К 11 сентября дом должен быть готов.

- Мы сейчас рассчитываем, что после корректировки проекта подрядчик возобновит работу, и все будет сделано в соответствии с проектом и без ущерба для объекта культурного наследия. Та же самая стропильная система сейчас не уничтожена. Ее просто сейчас сняли, чтобы произвести все укрепительные работы, осуществить необходимую заливку периметра и дальше те стропила, которые подходят к современным требованиям, строительным нормам и безопасности, будут установлены, а те, которые не соответствуют, будут заменены, - заключил министр.

Корреспондент «Комсомолки» после слов министра о сохранившихся элементах здания поинтересовался у Марии Сизиковой, какие элементы, кроме стропил, еще можно успеть сохранить.

- Стропила сохранены не будут, балки перекрытий – тоже. Однако у нас и в проекте была прописана частичная их замена, - ответила Сизикова. – Теперь это уже не так важно. Важнее была деревянная лестница, которая у строителей сейчас лежит в разобранном состоянии. Но я пока не могу сказать, можно ли теперь ее сохранить.

Мария Сизикова уверена, что, несмотря на причиненный зданию урон, бросать дом нельзя. Теперь его все равно придется восстановить, иначе объект будет окончательно потерян.

Напомним, контракт на реконструкцию памятника архитектуры выиграла компания ООО «Мириам», стоимость работ составила 17,5 миллионов рублей.

СПРАВКА «КП»

Дом был построен в 1825 году, после чего перестроен в конце XIX века. Здание принадлежало Генриху и Вильгельмине Коринт, владельцам кожевенной мастерской и крупного фермерского хозяйства. 21 июля 1858 года у них родился сын, которого они назвали Франц Генрих Луис Коринт.

Так домик выглядел до войны.Фото: Bildarchiv

Детство его прошло Тапиау (сегодня Гвардейск), после чего будущий художник проживал у тетки в Кёнигсберге с 1866 по 1873 год, после чего снова на некоторое время вернулся в дом родителей.

В марте 2007 года постановлением правительства Калининградской области дом, в котором родился и жил художник Ловис Коринт, получил статус объекта культурного наследия регионального значения.