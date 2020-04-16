Нерон, Король Лир и Иоанн Грозный в одном лице: в Калининграде вспоминают блестящего актера

Калининград может гордиться, что здесь жил и служил театральному искусству замечательный артист, обладающий необыкновенной артистической харизмой и прекрасной души человек Тахир Матеулин. Калининградцы шли на спектакли, где он играл, чтобы увидеть Иоанна Грозного в постановке «Смерть Иоанна Грозного», Короля Лира в спектакле по бессмертной пьесе Уильяма Шекспира, Кречинского в «Свадьбе Кречинского Сухово-Кобылина, Черкуна - героя пьесы «Варвары» Максима Горького... И зрители каждый раз видели великие чудеса перевоплощения! Матеулин блестяще исполнял характерные, психологические и трагические роли.

- Тахир Мусеевич приехал в Калининград в 1960 году и работал в нашем драмтеатре более сорока лет, - рассказывает заместитель председателя Калининградского регионального отделения Союза театральных деятелей России Юлия Тан. - Он был ведущим, ярким, самобытным актером. Один из первых в области удостоен звания Народный артист России в 1993 году. Матеулина знали, любили и ценили не только у нас, но и в России, и за ее пределами. Он снимался в кинофильмах «Иди и смотри», «Чертовы куклы», Ермак».

Именно благодаря Тахиру Матеулину, возглавлявшему много лет региональное отделение Союза театральных деятелей, в Калининграде появился Дом актера. До этого театралы ютились в двух маленьких комнатах в областном драматическом театре. А в 1987 году отделению Союза было передали бывшее, аварийное здание библиотеки имени Чехова на проспекте Мира. После долгой реконструкции в 1991 году, наконец, был открыт Дом актера. А в 2005 году Дому актера было присвоено имя Тахира Матеулина.

Роковое совпадение, что первой ролью актера на сцене областного театра была роль Торренса в спектакле «Орфей спускается в ад» по пьесе Теннесси Уильямса - старика, умирающего от рака. Роль принесла молодому актеру успех, а в конце жизни страшная болезнь настигла его самого. Он ушел из жизни 16 апреля, 15 лет назад. И в этом году театральная общественность будет отмечать 85-летие со дня рождения Народного артиста России.

Могила Тахира Матеулина на Старом кладбище Калининграда.Фото: Архив автора

Тахир Матеулин родился 16 июня 1935 года в глухой татарской деревне. До семи лет не знал русского языка, а к 15 годам перечитал всю русскую классику, увлекался русской поэзией и решил стать артистом. И стал. Талантливый юноша окончил Горьковское театральное училище, учился у педагогов Левкоева и Дворжецкого. Театр – это вся яркая жизнь Тахира Матеулина. Он не считал себя звездой, любил и ценил своих коллег по театру, любил и уважал зрителей, отдавался искусству всей душой. В его честь в театре устраивали бенефисы, а он после спектакля накрывал большой стол с блюдами родной татарской кухни и приглашал всех, артистов, гримеров, рабочих сцены, благодарил каждого.

- Мы надеемся, что удастся реставрировать памятник актеру на старом кладбище. Средства на это собираем «всем миром». Верим, что скоро жизнь наладится, и 16 июня, в день рождения Тахира Мусеевича состоятся памятные мероприятия, - говорит Юлия Тан.