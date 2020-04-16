Поднимал дух штурмовых отрядов перед взятием Кёнигсберга и сам шел с ними в атаку

В рубрике «О них не писали в газетах» мы уже рассказывали о политработниках Красной армии, принимавших активное участие в Восточно-Прусской наступательной операции. Следующий наш герой – тоже политработник, который не отсиживался в тылу и с фронта вернулся с двумя боевыми орденами и медалью.

НАЧАЛО ВОЙНЫ ВСТРЕТИЛ В БАТАЛЬОНЕ ПОЛИТБОЙЦОВ

Уроженец хутора Тараскино, располагавшегося недалеко от мятежной станицы Нижне-Чирской Второго Донского округа (сегодня Суровикинский район Волгоградской области – Ред.), Сергей Никитович Маслов в Красной армии успел отслужить еще до начала войны, с 1930 по 1933 год. За это время он времени даром не терял и поочередно закончил полковую школу 91-го стрелкового полка 31-й стрелковой дивизии (апрель 1931 года), военную автошколу в Ленинграде во 2-м отдельном автотракторном батальоне (май 1932 года), и Ленинградскую военную школу танковых техников (февраль 1933 года). После этого будущий офицер остался на военной службе в политотделе 31-й стрелковой дивизии.

Про объявление войны Маслов узнал, находясь в Ереване. В сентябре 1941 года он был рядовым в батальоне политбойцов Сталинградского военного округа и поочередно командовал отделением и взводом, затем был политруком роты. Так как даже в первые месяцы боевых действий против гитлеровцев советское командование старалось не разбрасываться молодыми партийными кадрами, еще не получившими боевого опыта, Сергей Никитович был отправлен на пятимесячные окружные курсы младших политбойцов. После учебы офицер около двух месяцев находился в резерве политсостава при политуправлении Закавказского фронта и далее был назначен в политотдел 13-й отдельной инженерной бригады специального назначения. Судя по документам, первая его должность в бригаде - начальник агитмашины (с июня 1942 года), затем Маслов был повышен до агитатора политотдела бригады и тут же взялся за работу с личным составом.

ОСВОБОЖДЕНИЕ ТАМАНИ

В составе своей бригады Сергей Маслов участвовал в боях по освобождению от нацистов Краснодара в феврале 1943 года и в Новороссийско-Таманской операции в сентябре того же года. А за участие в Темрюкском десанте и в подготовке наступления капитан Маслов получил свою первую награду - орден Красной звезды.

В наградных документах сообщается, что в районе высоты 114,1 товарищ Маслов воодушевлял «своим личным примером и отвагой на выполнение боевого задания по проделыванию проходов в минных полях противника для танков и пехоты» бойцов и офицерский состав 184-го батальона инженерных заграждений. С 16 сентября, в момент наступательных действий советских частей, Маслов также находился все время с передовыми подразделениями по разминированию немецких минных полей.

- 29 сентября рота получила боевое задание высадиться десантом в тылу противника, - пишет начальник политотдела 13-й отдельной инженерной бригады специального назначения майор Тишков. - Товарищ Маслов широко разъяснил важность поставленной боевой задачи и в ночь на 30 сентября 1943 года лично с ротой высадился в тылу противника в устье ерика (протока – Ред.) Казачий (район Темрюка – Ред.). Несмотря на сильный пулеметный обстрел и автоматный огонь противника боевое задание было выполнено с честью.

Война для Сергея Маслова закончилась в Восточной Пруссии.Фото: из семейного архива

ЧУДОМ НЕ ПОГИБ В БИТВЕ ЗА КЕРЧЬ

Вторую награду, медаль «За боевые заслуги», капитан Маслов получил после окончательного освобождения Керчи войсками 4-го Украинского фронта в апреле 1944 года. Общее наступление войск Приморской армии началось 11 апреля в 2 часа ночи, а к 4 часам утра наступающие овладели первыми и вторыми траншеями противника. Уже к 6 часам Керчь была полностью освобождена от захватчиков.

Командир Маслова, подполковник Тишков, отметил, что его подчиненный провел большую пропагандистскую воспитательную работу с личным составом бригады во время подготовки к наступлению на Керченском полуострове. В частности, хорошо подготовил агитаторов и правильно расставил их с целью поднятия боевого духа в нужный момент. Также Тишков подтвердил, что в ночь с 10 на 11 апреля «товарищ Маслов вместе с 184 батальоном инженерных заграждений выступил на исходные позиции по сопровождению танков», находился в течение всего наступления со своим батальоном, «зажигал бойцов и офицеров на окончательный разгром немецких захватчиков в Крыму».

Родственники Маслова разместили на сайте московского "Бессмертного полка" заметку, в которой они пишут, что изначально Сергей Маслов при форсировании Керченского пролива был прикомандирован к подразделению десанта первого эшелона. Однако потом он «был отозван для получения новой вводной перед самым отплытием».

- Сергей Никитович присоединился к десанту на другом корабле, отплывшем к вражескому берегу чуть позже, - пишут они. - Десантный корабль, на котором он должен был первоначально отправляться, потопили прямым попаданием снаряда. Из-за этого он считался сослуживцами до возвращения в политотдел с Керченского полуострова погибшим.

ШТУРМ КЁНИГСБЕРГА

После освобождения Крыма Сергея Маслова в июне 1944 года перевели сначала в политотдел 83-й гвардейской стрелковой дивизии, с которой он участвовал в освобождении Белоруссии и Литвы, а затем, в марте 1945 года, в политотдел 31-й гвардейской стрелковой дивизии 11 гвардейской армии 3-го Белорусского фронта. В Восточной Пруссии он воевал уже в чине гвардии майора.

К 8 марта 1945 года дивизия Маслова вышла к пригородам города Кёнигсберг. Закрепившись в районе поселка Гросс Каршау (Ново-Дорожный – Ред.), и время от времени отбивая атаки вражеской пехоты, поддерживаемой самоходками, бойцы продержались на этих рубежах до самого штурма города-крепости. В середине марта командование 11-й армии прислало приказ о формировании на базе дивизии 10 штурмовых отрядов. Остаток месяца красноармейцы, вошедшие в эти отряды, проходили ежедневную подготовку.

К вечеру 4 апреля все полки дивизии должны были подготовиться к штурму. Все эти дни гвардии майор Маслов потратил на поднятие боевого духа бойцов, консультации с агитаторами и редакторами боевых листков. А 6 апреля, сразу после трехчасовой артподготовки, офицер вслед за штурмовыми отрядами ринулся в атаку.

- В течение четырех дней боевой операции дивизии в районе Понарт, Нассер Гартен (район порта – Ред.), при форсировании реки Прегель и во время штурма Кёнигсберга товарищ Маслов находился в боевых порядках 95-го гвардейского стрелкового полка, который первым форсировал Прегель и ворвался в Кёнигсберг, - говорится в наградных документах офицера. – В трудные моменты боя за Кёнигсберг товарищ Маслов вел себя смело и мужественно. Личным примером воодушевлял бойцов 2-го батальона 95-го гвардейского стрелкового полка в период горячего боя.

27 апреля, уже после того, как был взят город-порт Пиллау (Балтийск – Ред.), гвардии майору Маслову вручили орден Отечественной войны 2-й степени.

В ноябре того же года офицер, еще не зная, надолго ли он застрянет в бывшей Восточной Пруссии, перевез в Кёнигсберг свою жену Наталию с дочерью Валентиной. В феврале 1946 года его перевели в 93-й гвардейский механизированный полк 29-й гвардейской механизированной дивизии, расквартированной в Хайлигенбайле (Мамоново – Ред.), а потом – в Мариямполе, где у него в 1947 году родился сын Александр.

После увольнения со службы Сергей Маслов работал в разные годы директором Приозерновской средней школы Ленинского района Крымской области, а также директором Старо-Юрьевской средней школы Тамбовской области.