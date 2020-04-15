Совладелец калининградского ломбарда: Лишних денег с клиентов мы не брали и не берем!

Любой экономический кризис вынуждает выживать. И один из способов устоять – это золотой запас семьи. Но у некоторых скупщиков драгоценностей – своя тема: дешевле купить, а в момент закрытия на коронавирусные каникулы ломбарда, снять с клиента проценты за хранение фамильных ценностей. Именно об этом шла речь в материале "Ломбарды выставляют драконовские условия", в котором мы рассказали историю калининградки, столкнувшейся с нечестной игрой. Но, к счастью, есть и хорошие примеры.

- Мы подчиняемся Центробанку. Как для банков, лизинговых и страховых компаний, так и для нас одни условия, строго по постановлению ЦБ от 30 марта. Могу со всей ответственностью заявить, что легальные ломбарды не брали с клиентов лишние деньги, если они приходили вовремя, - рассказал "КП" совладелец Первого городского ломбарда Роман Глебов. - Если отсрочка платежа 6 апреля, например, когда заработали финансовые структуры региона, и если у клиента с 28 марта по 6 апреля включительно выходил платеж, то мы за этот период проценты не брали, так как это запрещено федеральным законом.

Роман Глебов подчеркнул, что большинство ломбардов ведет себя именно так.

- Но есть еще черные ломбарды, которые работают неофициально. Всем советую обращаться в легальные ломбарды, чтобы не возникало ситуаций, изложенных в вашем материале, - отметил совладелец ломбарда.

По словам Романа Глебова, резкого всплеска на ломбардном рынке по закладке золота и бриллиантов не наблюдается:

- Мы заказывали дополнительные средства для инкассации в банке. Но объективно этого не происходит. Люди больше заботятся о сохранности своего имущества и делают перезалоги. Как таковая выдача имущества клиентам сократилась.