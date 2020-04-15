2020-04-15T21:10:00+03:00
Общество

АВТОТОР поздравляет Валерия Серова с юбилеем

Сегодня бывший председатель Госстроя СССР отмечает свое 80-летие
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Серов Валерий МихайловичСеров Валерий Михайлович
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Бывший министр строительства Советского Союза Валерий Серов с 2018 года курирует строительные проекты АВТОТОР. В частности, именно Валерий Михайлович занимался окончательным завершением работ и вводом в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса в микрорайоне имени Космодемьянского, который строился на средства основателя АВТОТОР Владимира Щербакова. В настоящее время в Калининграде Валерий Серов ведет работу по реализации проекта строительства высокотехнологичного многопрофильного японского медицинского центра в сотрудничестве с правительством региона.

Сегодня лауреат Государственной премии СССР отмечает свое 80-летие, с чем его и поздравляет коллектив АВТОТОР.

Уважаемый Валерий Михайлович!

Сердечно поздравляем Вас с замечательным юбилеем!

На всех этапах Вашей уникальной биографии, от начала трудового пути мастером-строителем до высших государственных постов - председателя Госстроя СССР, заместителя председателя Правительства РФ, Вы демонстрировали неиссякаемую энергию, нестандартные управленческие решения, высочайший профессионализм и работоспособность.

Благодаря непререкаемому авторитету в профессиональном сообществе, уникальному опыту государственного управления Вы внесли неоценимый вклад в развитие гражданского общества в нашей стране, продолжили работу на благо ее экономического возрождения, в том числе в годы руководства Международным союзом строителей, Международным общественным фондом содействия экономическому развитию им. Н. К. Байбакова, будучи вице-президентом Международного фонда «Интерприватизация» под руководством основателя АВТОТОР Владимира Щербакова, членом Общественной палаты РФ.

Во всей широкой палитре своей профессиональной и общественной деятельности, активной гражданской позиции Вы - настоящий созидатель!

И сегодня Вы блестяще продолжаете этот путь, реализуя масштабные передовые проекты в команде АВТОТОР, решая новые, востребованные временем задачи, главные из которых - качественная модернизация промышленного комплекса, широкое применение современных инженерных решений и «умных» технологий.

Вашим трудом и талантом, умением грамотно организовать комплексный процесс возведения сложнейших объектов сегодня создается инфраструктура будущего, в котором будут жить наши дети и внуки, формируется новое качество жизни. Большая честь для нас работать с Вами, учиться у Вас!

Вкладывая свои силы, свою энергию в перспективные и уникальные проекты АВТОТОР, вы задаете конкретные направления инновационного развития Калининградской области, помогаете расти региону и стране в целом, создавая благоприятную, комфортную среду, внедряя передовые достижения «цифровой» эпохи.

От души желаем Вам крепкого здоровья, новых идей и возможностей для реализации столь смелых и нужных стране проектов!

Коллектив АВТОТОР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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