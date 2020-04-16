Какие новые мошенничества принес COVID-19 и как от них уберечься

Рассылки

«Мошенники зачастую играют на страхах аудитории и в таких непростых ситуациях, как сейчас, могут использовать популярные каналы связи для дезинформации и дестабилизации общества, а также рассылки вредоносных сообщений. Мы призываем полагаться только на официальные источники по теме пандемии - ВОЗ и местные органы здравоохранения», - сообщает пресс-служба Viber. Пользователей призывают внимательно относиться к подобным рассылкам в мессенджерах.

Ощутимо увеличилось число фишинговых писем, которые теперь адаптируются под важную для здоровья информацию.

- Фишинговые рассылки остаются самым популярным методом у мошенников: по данным компании Check Point, тему коронавируса в письмах эксплуатируют в два раза чаще, чем другие (например, Черную пятницу или 14 февраля). Это те самые письма с заголовком вроде «Коронавирус атаковал: 5 причин, почему нужно действовать прямо сейчас». Адрес отправителя визуально может казаться знакомым, внушать доверие, но внутренние файлы и ссылки способны нанести вред. Например, сейчас такие рассылки делают якобы от лица ВОЗ, Роспотребнадзора и т. д., - привела пример руководитель практики FutureTech коммуникационного агентства PR Partner Алена Шерстнёва.

Также злоумышленники активно используют социальные сети: сбор подписей или денег на помощь животным, кликбейтные заголовки в ленте новостей и рассылки якобы новых постановлений правительства.

- Переходя по таким ссылкам, человек может даже не осознать, зачем его просят снова авторизоваться в социальных сетях, тем самым отдать мошенникам данные своего аккаунта, - поясняет Шерстнёва.

«В ситуации получения сомнительных сообщений от неизвестных пользователей, как в Viber, так и через любой другой канал, будь то SMS или е-mail, не стоит вступать в переписку, переходить по неизвестным ссылкам или пытаться позвонить на номер, с которого было отправлено сообщение. Мы настоятельно рекомендуем заблокировать этот номер и сообщать о таких рассылках в службу поддержки Viber», - подчеркнули представители компании.

Сегодня важно не поддаваться панике, тщательно проверять источники информации, не переходить по сомнительным ссылкам и никому не оставлять данные банковской карты.

- Самые действенные способы защититься от любых мошенничеств - пользоваться антивирусной программой, блокировкой рекламы, использовать проверенные сайты и быть внимательным. В интернете лучше пользоваться правилом - сомневаешься, не делай, - подчеркнула Алена Шерстнёва.

Онлайн-шопинг

- Наиболее распространены фейковые сайты, являющиеся копиями популярных торговых платформ, например Amazon и Aliexpress, предлагающие приобрести средства защиты, дезинфектанты и тестовые экспресс-системы. Попадая в такой «магазин», пользователь, твердо уверенный, что использует надежную торговую площадку, с гарантией возврата денег, смело заказывает вожделенные тесты, маски и спиртосодержащие дезрастворы для обработки рук, - приводит информацию CEO Zalogoff.com Сергей Земелькин.

В лучшем случае система просто списывает деньги за заказ, который никогда не придёт. В худшем - злоумышленники крадут платежные данные и стремятся опустошить счет клиента, акцентирует внимание эксперт.

Нарушение карантина и самоизоляции

Ряд мошенников отправляет гражданам сообщения с требованием оплатить штраф за «несоблюдение режима карантина/самоизоляции», сумма составляет от 3,55 до 5 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД.

«При этом мошенники требуют оплатить штраф не через официальный протокол, а на счет мобильного телефона в любом ближайшем салоне связи или терминале. Для убедительности людям угрожают уголовным преследованием и требуют оплату в течение суток», - поясняют правоохранители.

Подобные сообщения калининградцы получают в случайном порядке: даже те, кто не выходит из дома. В полиции подчеркивают: важно знать, что штрафы могут назначить только уполномоченные органы.

- Хорошо знакомые нам звонки и смс родственникам - с сообщением, что гражданин задержан за нарушение самоизоляции или карантина, срочно нужно оплатить штраф, - рассказывает юрист Единого центра защиты Оксана Арсеньева.

Появились также аналоги страниц, уведомляющих о «штрафах» за якобы просмотр компрометирующих роликов и предлагающих платную разблокировку компьютера. Пандемический вариант такой страницы стремится оштрафовать за «нарушение карантина» или «несоблюдение самоизоляции», добавляет Сергей Земелькин.

Также людям, которые недавно вернулись из-за рубежа, через мессенджеры могут сообщить, что некоторые пассажиры их рейса были заражены коронавирусом.

- В этом же сообщении рекомендуют самоизоляцию и указывают номер телефона, по которому нужно «срочно позвонить». Затем мошенники по телефону убеждают жертву приобрести «лекарство от инфекции» или «сверхновую вакцину» при помощи онлайн-покупки. В лучшем случае «горе-покупатель» получает бесполезное плацебо, в худшем - ничего, - говорит специалист.

По его словам, некоторые сайты с картами распространения COVID-19 инфицированы вирусами и шпионскими программами, которые воруют данные пользователей, в том числе платежные. Такие сайты регулярно блокируются поисковиками, но возникают вновь уже с другими интернет-адресами и под другими названиями.

Не поддаваться панике

Самое главное в нынешней ситуации - не поддаваться панике, единогласно соглашаются эксперты.

- Важно не принимать решение в спешке. Никому никогда не сообщайте реквизиты своей карты. Звонок из банка? Перезвоните в банк, задайте вопрос онлайн в личном кабинете. Родственнику грозит штраф? Пусть оформляют протокол, передают в суд, постановление которого можно обжаловать. Не спешите платить здесь и сейчас. Интернет-магазин с замечательными ценами? А как давно он появился? Да, сейчас многие срочно организовывают службу доставки, но не поленитесь проверить бренд хотя бы просто в интернет-поисковиках, - перечисляет Оксана Арсеньева.

- Относительно надежной защитой от всех видов интернет-мошенничества является высокий уровень цифровой грамотности, применение надежных антивирусных программ и информационная гигиена, т. е. посещение надежных ресурсов и игнорирование малоизвестных сайтов с сомнительной репутацией. Универсальных способов защиты нет, так как способы обмана постоянно видоизменяются и становятся все изощреннее. Важно использовать критическое мышление и обращать пристальное внимание на все, что связано с платежами в сети, - резюмирует Сергей Земелькин.

- Внимательность и собранность помогут не лишиться средств, - предупреждает координатор программы Минфина по финансовой грамотности в Калининградской области Алена Бушмина. - Нельзя верить в предложения быстро обогатиться, нельзя отвечать на подозрительные смс, сообщать пароли для подтверждения покупок и реквизиты карты третьим лицам. Кроме того, расплачиваясь в интернете, стоит пользоваться проверенными сайтами и до того, как ввести данные банковской карты, внимательно изучать, не является ли он фишинговым.

Материал подготовлен в рамках программы Министерства финансов «Повышение уровня финансовой грамотности жителей Калининградской области». Дополнительная информация - по телефону «горячей линии» по вопросам финансовой грамотности (звонок бесплатный) 8-800-555-85-39 или на сайте fingram39.ru.