2020-04-16T16:04:50+03:00
Новости компаний

Банк «Открытие» наращивает розничное кредитование

Банк «Открытие» продемонстрировал почти двукратный рост розничного кредитного бизнеса по итогам 1 квартала 2020 года
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Так, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года кредитный портфель банка вырос в 1,9 раз до 375,4 млрд рублей, совокупные выдачи – в 2,2 раза до 74,4 млрд рублей.

Портфель беззалоговых кредитов «Открытия» увеличился в 2,1 раза до 174,5 млрд рублей, выдачи – в 1,7 раз до 36,6 млрд рублей. Ипотечное кредитование также оставалось одним из приоритетных направлений развития банка. В 1м квартале 2020 года ипотечный портфель по сравнению аналогичным периодом прошлого года вырос в 1,9 раз до 184 млрд рублей, выдачи росли еще более впечатляющими темпами – в 2,6 раза до 37,8 млрд рублей. Продажи кредитных карт увеличились почти в 4 раза.

ПАО Банк «ФК Открытие» предлагает широкую линейку кредитных продуктов и привлекательные ставки. Это позволяет банку уверенно занимать 3-4 позицию на рынке ипотеки и 6 – на рынке потребительского кредитования в России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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