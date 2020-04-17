2020-04-17T00:26:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Калининграде, последние новости на 17 апреля 2020: мошенники надевают медицинские маски

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Калининграде на утро 17 апреля 2020 года
Кирилл Алексеев
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Всего в нашем регионе на коронавирус обследован 9 161 человек.Всего в нашем регионе на коронавирус обследован 9 161 человек.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Коронавирус в Калининграде, сообщаем последние новости на 17 апреля 2020 года. Любая экстренная ситуация будит всякого рода нечисть - бандитов, воров, мошенников и прочих. Самоизоляция по случаю пандемии коронавируса не исключение. На днях в Калининграде объявились преступники, прикрывающиеся энергетиками. Группа молодых людей попыталась проникнуть в квартиру на улице Степана Халтурина в Калининграде - мол, чтобы проверить счетчики. А дабы не "засветить" свои лица, прикрыли их медицинскими масками. Все, согласно требованиям времени. В квартире молодчиков не пустили, а позже компания "Янтарьэнерго" призвала калининградцев к бдительности и объяснила, как выглядят настоящие энергетики. Мошенниками же сейчас занимается полиция. И почему-то кажется, это далеко не последний случай.

Режим самоизоляции у нас, как известно, продлили до 26 апреля, а там, если обстановка не будет выправляться, продлят еще. Пока поводов для оптимизма нет. В четверг в Калининградской области было зарегистрировано восемь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (днем ранее - пять). Причем все случаи уже не привозные, то есть заражались граждане по всей видимости у себя дома, в Калининграде.

- У двоих заболевание выявлено в условиях нахождения в стационаре, куда заболевшие были госпитализированы с диагнозом пневмония. У четверых обследование на COVID-19 проведено на фоне появившихся респираторных проявлений заболевания, в том числе у троих контактных с ранее заболевшими в семье и по месту работы. У двоих инфицирование (бессимптомная форма) выявлено при активном обследовании по контакту с заболевшими, - пояснили в оперативном штабе.

Всего в нашем регионе на коронавирус обследован 9 161 человек, что на 545 человек больше, чем днем ранее. Под медицинским наблюдением остаются 886 человек, накануне их было 779 человек. Официально подтверждено 92 случая заболевания, 28 человек выздоровели, один скончался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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