Как пройдет аттестация школьников в Калининграде в 2020 году: министр образования разъяснила нюансы

Министр образования Калининградской области Светлана Трусенева снова выступила с видеообращением. На этот раз оно адресовано к учащимся.

- Дорогие ребята! – обратилась министр к школьникам. - В сегодняшних условиях самоизоляции и удаленного обучения мы наблюдаем, что вы успешно справляетесь с всеми трудностями. Вместе нужно достойно завершить этот учебный год, кому-то успешно сдать экзамены и окончить школу, а многим продолжить свое обучение.

Как вы знаете, до 30 апреля мы учимся в дистанционном режиме. Потом ученики с 1-го по 8-й класс получат итоговые оценки за четвертую четверть и учебный год. После завершения изучения программ по предметам, а это ориентировочно произойдет в середине мая, учебный год может быть завершен при условии, что программы освоены и планируемые результаты - достигнуты.

Сейчас у каждого из вас есть возможность улучшить свой результат. А самое главное - в этом году отменены все переводные экзамены.

Отдельно обращаюсь к выпускникам школ. Государственная итоговая аттестация начнется по расписанию с 8 июня.

Девятиклассники в этом году будут сдавать только два экзамена: русский язык и математику. Я вас прошу, с одной стороны, сосредоточить все усилия на подготовке к ним, чтобы получить аттестат, а с другой стороны, - не потерять из виду изучение профильных учебных предметов.

Одиннадцатиклассники будут сдавать ЕГЭ как всегда: два обязательных экзамена (русский язык и математика) и предметы по выбору. Все усилия учителей и администраций школ сейчас направлены на качественную подготовку вас к экзаменам. Мы готовим сайт-сопровождение для выпускников 2020 года, где будут размещены ссылки на консультационные группы по всем предметам, а также телефоны горячей линий. Новый ресурс начнет работу с 23 апреля.

Настоящего успеха добиваются те, кто способен к самодисциплине, соблюдению режима дня, ответственному отношению к делу, проявлению волевых качеств в разных жизненных обстоятельствах. При честном добросовестном отношении к делу, при поддержке родителей и учителей не сомневаюсь в нашем общем успехе.

Прошу всех оставаться дома!