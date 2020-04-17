2020-04-17T16:34:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Калининграде на 17 апреля 2020 составило 104 человека: последние данные на эту минуту

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Калининграде на 17 апреля 2020 года
Кирилл Алексеев
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За сутки в Калининградской области подтверждено 12 новых случаев.За сутки в Калининградской области подтверждено 12 новых случаев.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В пятницу в Калининградской области было зарегистрировано 12 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днем ранее было 8 новых случаев, до этого двое суток подряд - по 5 положительных тестов. Налицо - положительная динамика. Общее число заболевших таким образом составило 104 человека, при этом 30 калининградцев выздоровели и выписаны из больницы. Под медицинским наблюдением остаются 754 человека, в том числе 10 - в спецучреждении "Паруса надежды" в Светлогорске. Здесь наблюдается некоторое снижение: сутками ранее наблюдались без малого 900 наших земляков.

В оперативном штабе сообщили некоторые подробности по поводу последних 12 заболевших. Среди них двое детей: 7 и 13 лет. Оба заразились в результате семейного контакта. Кроме того, COVID-19 был обнаружен у двух водителей-дальнобойщиков.

- У одного из них заболевание выявлено после обращения за медицинской помощью после поездки, у второго - после активного обследования в условиях стационара, - пояснили в оперативном штабе.

Что касается остальных случаев, то четверо калининградцев получили положительный тест на коронавирус уже в больнице, куда попали с диагнозом пневмония. Еще у четверых COVID-19 был найден после проявлений симптомов ОРВИ. Причем трое из них контактировали с ранее заболевшими калининградцами.

Добавим, что нарастающим итогом на коронавирус уже обследовано 9849 жителей Калининградской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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